خاتم مفقود حول جسد سمكة

عثرت غواصة محترفة في أستراليا على خاتم زواج مفقود ملتفاً حول رقبة سمكة بوري في أعماق سواحل جزيرة نورفولك في أقصى شمال أستراليا. وكان ناثان ريفز يزور الجزيرة مع زوجته سوزي خلال عيد الميلاد عندما انزلق خاتمه في الماء وفشلت كل محاولات العثور عليه. وبعد أن يئس من استعادة الخاتم البالغ ثمنه 550 جنيهاً استرلينياً، تجدّد الأمل عندما شاهدته الغواصة ملفوفاً حول جسم سمكة، وكان من الواضح أنه يؤلمها ولكنها لا تستطيع التخلص منه في الوقت نفسه. واستطاعت سوزان تصوير السمكة ولكنها لم تتمكن من الإمساك بها وتحريرها من الخاتم لأنه يجب اصطيادها في شبكة ثم إزالة الخاتم برفق حتى لا يؤذيها.

وأوضحت الغواصة الهاوية أنها عرفت عن طريق فيسبوك أن زوجين فقدا خاتم الزواج ولكنها لم تتصوّر أن تشاهد الخاتم وتصوره تحت الأعماق بهذه الطريقة.

ويحاول السكان المحليون الآن تعقب السمكة لإخراج الحلقة وإعادتها إلى صاحبها ريفز. من جانبها، ألقت الزوجة اللوم، كالعادة، على الزوج، مؤكدة أنها تنصحه دائماً أن يخلعه قبل أن يذهب للسباحة، منوهة بأنه فقده قبل يوم واحد فقط من الذكرى السنوية الثانية لزواجهما. ويبدو أن الزوجة أكثر إصراراً على العثور على الخاتم من الزوج، لأنها تتابع مع السكان المحليين في الجزيرة جهودهم للعثور عليه باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن. كما تعهدت لها فرق القوارب ذات القاع الزجاجي بإلقاء نظرة على الكائنات البحرية في الأعماق للعثور ثانية على السمكة والخاتم واستعادته.