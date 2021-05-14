شبيبة طرطوس: القائد المفدى بشار الأسد مرشحنا

طرطوس – محمد محمود:

تواصل المؤسسات والمنظمات الشعبية استعدادها للانتخابات الرئاسية في محافظة طرطوس وضمن هذه الاستعدادات تبدو منظمة شبيبة الثورة في حراك مستمر لدعم العملية الانتخابية، وترشح الرفيق بشار حافظ الأسد.

حيث أوضح الرفيق عدنان غانم أمين فرع الشبيبة بطرطوس أننا اليوم ضمن دولة ذات سيادة وقرار وطني حر ونمتلك مؤسسات قوية رغم ما عانيناه من ويلات حرب ظالمة عدوانية استهدفت الحجر والبشر، وقبل كل شيء استهدفت الدور القومي والوطني المقاوم لأشكال الهيمنة الصهيوأمريكية لذلك فالتحدي اليوم بإنجاح اهم استحقاق وطني دستوري والمتمثل بانتخابات رئاسية، تؤكد الدولة السورية مرى اخرى بأن تضحيات هذا الشعب وجيشه ودماء الشهداء التي تقدس تراب الوطن لن تذهب سدى وأن الشعب العربي هو الذي سيرسم مستقبل سورية من خلال ممارسة حقه الذي منحه له الدستور لانتخاب الرئيس الذي يمثل عزته وتطلعاته وهو القائد بشار الأسد.

بدوره أكد الرفيق باسل حسن عضو قيادة فرع شبيبة طرطوس أن الاستحقاق الرئاسي حق دستوري وواجب وطني وعلينا جميعا المشاركة الفعالة بالانتخابات وحث المواطنين للمشاركة وخاصة بهذه الظروف الحساسة بعد الحرب الكونية على سورية. والمشاركة رسالة للعالم بأن سورية فيها دستور وقوانين ومؤسسات قائمة فاعلة لذا علينا المشاركة بالانتخابات كحق وواجب. وتأتي هذه الانتخابات بهذا الظرف بعد حرب كونية وحصار اقتصادي، والقائد الأسد هو الضمانة لنا.

في حين أكد الرفيق رامز دلا عضو قيادة فرع شبيبة طرطوس: أن إجراء الانتخابات الرئاسية ودعم ترشح القائد بشار الأسد يعتبر حالة منطقية وموضوعية لدولة تؤمن بنفسها وبأنها ذات سيادة، لبقاء سورية واحدة موحدة وللقضاء على الإرهاب وطرد جيوش المعتدين، لاحترام الآخر واحترام القانون ورفضاً للفكر التكفيري والإلغائي والإقصائي.. لأجل الواجب الوطني ولأيماني المطلق بانتخاب الأقدر على إزالة آثار الحرب وتداعياتها بحل سياسي يناسب كل شريف همه سيادة الوطن وبناء سورية الكرامة.

بدورها أشارت الرفيقة ديالا محمد عضو قيادة فرع شبيبة طرطوس أن الاستحقاق الرئاسي يعبر عن ديموقراطية الدولة السورية وحرية الشعب السوري، وهو حق كفله الدستور ودليل على تماسك وقوة مؤسسات الدولة، والمشاركة في هذا الاستحقاق هي حق وواجب وطني وأخلاقي في آنٍ معاً خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد من ضغوط وحصار اقتصادي، وخيارنا القائد الأسد راعي الشهادة والشهداء.

وبين الرفيق حسين أبو غبرا عضو قيادة فرع شبيبة طرطوس ننظر إلى الاستحقاق على أنه استحقاق وطني دستوري ونصر وطني لبلد عانى من حرب عالمية، وقد نفذ في موعده لكي يختار الشعب رئيسة بكل ديمقراطية وشفافية وتكون المشاركة في الانتخابات الرئاسية للتأكيد على سيادة الدولة السورية واستقرار قرارها.. ووفاء لدماء شهدائها، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن الأم سورية، وخصوصية هذا الاستحقاق أنه جاء بعد حرب دامت اكثر من عشر سنوات للنيل من هيبة الدولة السورية واستقلال قرارها ومواقفها الثابتة الوطنية، مشددة على أن خيارنا القائد الرمز بشار الأسد الذي ظل يقبض بيديه على قضايانا وينهض لنصرتها نهوض القادة العظام في تاريخنا العربي.

كما أكد الرفيق نادر شربا عضو قيادة فرع الشبيبة بطرطوس أن الاستحقاق الرئاسي في هذه الفترة أهم اشكال الانتصار في الحرب الكونية التي تعرضنا لها خلال الفترة الماضية، كشعب عربي سوري موحد، وشدد على أن الرئيس الأسد، والذي لم يفرط بشعبه وبالأرض والسيادة ولم يتخل لحظة عن تمسّك سورية بمبادئها الثابتة وقضايا أمتها العادلة، هو بالتأكيد مرشحنا.