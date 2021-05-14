طرطوس استكملت الاستعدادات اللوجستية للاستحقاق

طرطوس – رشا سليمان

أنهت محافظة طرطوس استعداداتها اللوجستية للعملية الانتخابية الرئاسية.

وبين حيدر مرهج أمين عام المحافظة أن ملف إنجاز الانتخابات القادمة ملف قضائي بامتياز ودور وزارة الإدارة المحلية والبيئة تأمين المستلزمات وتجهيز مراكز الانتخاب بمستلزمات القرطاسية والغرف السرية ومؤازرة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وقد تم تحديد٧٨٦ مركزاً انتخابياً موزعة وفق الآتي :

مدينة طرطوس ٩٧ – منطقة طرطوس ١٧١ – منطقة صافيتا ١٦٤ – منطقة الدريكيش ١٠٤ – منطقة بانياس ١١٥ – منطقة الشيخ بدر ٧٨ – منطقة القدموس ٥٨.

وبين مرهج أن المحافظة أصدرت قرارات بتسمية اللجان المشرفة على المراكز وتأمين مستلزمات الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من معقمات وكمامات وغيرها، كما تم وضع برنامج مع اللجنة القضائية لأداء القسم على مستوى المناطق حرصاً على أعضاء اللجان وتوفيراً لعناء التنقل إلى مدينة المركز وتأمين السيارات التي سيتم وضعها بتصرف مدراء المناطق لنقل الصناديق الانتخابية والمستلزمات من وإلى المراكز بعد انتهاء عمليات الانتخاب والتصويت لتسليمها وفق الأصول القانونية الناظمة.

وكان صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس، بصفته رئيساً إدارياً للانتخابات، التقى الرؤساء الإداريين في المناطق للتأكيد على حسن الأداء واستقبال الناخبين وتأمين نظافة وتعقيم المراكز وترتيبها وتنفيذ تعليمات اللجنة القضائية الفرعية وتأمين الإنارة البديلة وعمليات الحراسة لكافة المراكز وسيارات الإسعاف في حال حدوث أي طارئ، إضافة لتأمين وسائط النقل المطلوبة ووضعها بتصرف اللجنة القضائية واللجان الإنتخابية.