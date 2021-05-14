“كاردينيا”.. فيلم من الشهباء يوثق الانتصار على الأعداء

حلب- غالية خوجة

ما يزال الشباب والصبايا في سوريتنا الحبيبة يبدعون رغماً عن كل إرهاب، بل إنهم جعلوا من هذا الإرهاب مادة لأعمالهم معزّزين تحدياتهم وانتصاراتهم، موضحين للعالم كيف يستطيعون تحويل الآلام إلى آمال، والرماد إلى أزهار، ومن هذا الجيل فرقة “بيرويا” الشبيبية، ومن هذه الأعمال فيلم “كاردينيا” الوثائقي الذي يبدأ تصويره في حلب بعد عيد الفطر.

وعن هذا الفيلم صرح “البعث” الفنان متعدّد المواهب بين الغناء والتمثيل والإخراج والتأليف رائد الصابر مؤلف الفيلم ومدير فرقة بيرويا قائلاً: فيلم يكشف مخططات العدو التركي والكيان الصهيوني وداعش الإرهابية، وكيف بدأوا علينا الحرب الكونية من أجل أهداف عديدة، منها تقسيم سورية ونهب ثروات وطننا الباطنية، وبالمقابل، يعكس محبة الوطن ومحبة قائده من خلال التكاتف الوطني والوحدة الوطنية بين الجيش والشعب والبلدان الداعمة.

وأضاف: يحكي الفيلم عن هذه التداخلات من خلال شخصية ضابط متقاعد في الجيش العربي السوري مصاب، لكنه رغم إصابته يتابع الحرب ويدافع عن وطنه، وهذا ما يكشفه الفيلم من خلال ابنته كاردينيا.

وعن أماكن تصوير الفيلم والدعم المادي ووسائل العرض، أجاب: تتعدّد أماكن تصوير الفيلم بين طريق المطار والشهباء وجامعة حلب، وهو من إنتاج فرقة بيرويا، وسيعرض على “يوتيوب”، وقناة “لنا” مع الشكر للمخرج فادي صبيح.

يُذكر أن الفيلم من إخراج ناجي ويس، تأليف وتمثيل رائد الصابر، كتابة أمير بيره جكلي، تصوير زاهر اسكيف، ويضم نخبة من الفنانين، منهم سلوى جميل، سيف الدين صابوني، مايا كرم، عبد الله الأحمد، وبمشاركة عدد كبير من نجوم فرقة بيرويا.