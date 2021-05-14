معاذ إدريس يطلق أغنيته الجديدة “لوز ملبس”

أطلق الفنان السوري معاذ إدريس أغنية جديدة بعنوان “لوز ملبس” من كلمات فادي مرجان وألحان حسان عيسى وتوزيع وميكس وماسترنغ راين وتمّ تسجيلها في Studio Rami 24. ويقول مطلع الأغنية: “بترجاكي لاعاد تتحلي.. جننتي بنات الجيل الطالع، إذا على هالحالة رح بتضلي.. رح تخجل بنت تضهر بالشوارع، شفاتك لوز ملبس واللوز نقطة ضعفي، من عطرك أنا بتنفس.. بموت لو غبتي نتفه”.

يُشار إلى أن إدريس أطلق عدة أغنيات سابقاً وتعاون مع الكثير من الفنانين العرب قبل أن تأخذه الحياة إلى الولايات المتحدة، ليكون ضمن أبناء الجالية العربية في أمريكا كصوت سوري يصدح بأجمل الكلمات والألحان، وقد دفعته حالة العشق إلى كتابة كلمات أغنياته وتلحينها.