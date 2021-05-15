التخلص من الدهون الزائدة بدون رجيم

أفرط الكثيرون خلال شهر رمضان في تناول الوجبات الغنية بالدهون سواء فى وجبة الإفطار أو السحور، وكذلك في تناول الحلوى الرمضانية من كنافة وقطائف وبسبوسة وغيرها من الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، مع عدم ممارسة التمارين الرياضية، مما تسبب فى زيادة وزن الجسم، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، طريقة للتخلص من الدهون الزائدة بالجسم بعد شهر رمضان، وفقاً لما ذكره موقع “nhs”.

تناول وجبة الإفطار: يعتقد البعض أن تجنب تناول وجبة الإفطار، سوف يساعده على إنقاص وزن جسمه، وهذا غير صحيح، حيث من الضرورى، تناول وجبة إفطار غنية بالعناصر الغذائية، التى يحتاجها الجسم وبالتالي تساعد على الشعور بالشبع وتجنب تناول المزيد من الوجبات الخفيفة خلال اليوم وهو ما يمكن أن يساعد على فقدان الدهون الزائدة بدون رجيم.

تنظيم الوجبات الغذائية اليومية: ينصح بتناول الطعام في أوقات منتظمة خلال اليوم، حيث يساعد ذلك على حرق السعرات الحرارية بمعدل أسرع، كما يقلل من الرغبة في تناول وجبات خفيفة غنية بالدهون والسكر.

تناول الكثير من الفاكهة والخضروات: يفضل تناول أنواع من الفاكهة والخضروات، التي تحتوى على نسبة منخفضة فى السعرات الحرارية والدهون، كما تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والكثير من الفيتامينات والمعادن.

ممارسة التمارين الرياضية: تساعد ممارسة التمارين الرياضية على حرق السعرات الحرارية الزائدة، والشعور بالنشاط والحيوية خلال اليوم وهو ما يساعد على ضبط الوزن بدون رجيم.

شرب الكثير من الماء: ينصح أيضاً بشرب الكثير من الماء، حيث يساعد ذلك على الشعور بالشبع وتجنب الإفراط في تناول الطعام، واستهلاك سعرات حرارية إضافية.

تناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية: يفضل أن تحتوي المائدة على أطعمة غنية بالألياف الغذائية، حيث تساعد على الشعور بالشبع لفترة من الوقت، مثل الفاكهة والخضروات والشوفان وخبز الحبوب الكاملة والأرز البني والفول والبازلاء وكذلك العدس.

تجنب حظر الأطعمة: يفضل تجنب حظر أي طعام وخاصة الأطعمة المفضلة من خطة الوجبات الغذائية اليومية كما يحدث عند اتباع رجيم صارم، حيث يفضل تناولها بكميات صغيرة، طالما أنها ضمن السعرات الحرارية اليومية المحددة، حيث يساعد ذلك على عدم الشعور بالحرمان والاستمرار فى إنقاص وزن الجسم.