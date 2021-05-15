المقت: الشعب الفلسطيني يخوض انتفاضة ثالثة بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي

أكد الأسير المحرر صدقي المقت أن الشعب الفلسطيني يخوض اليوم انتفاضة ثالثة بمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي مشدداً على أن فلسطين تولد كل يوم من جديد ومخطئ من يعتقد أنها تموت.

وقال المقت في تصريح لقناة السورية اليوم “نعيش انتفاضة فلسطينية على ثلاثة مستويات أولها انتفاضة أهلنا في القدس المحتلة الذين سجلوا أنموذجاً في الصمود عندما تصدوا لمخططات الاحتلال التهويدية والثاني هو المقاومة في قطاع غزة التي تفاجئنا كل مرة بانتصارات كبيرة على المحتل أما المستوى الثالث فهو ما يقوم به أهلنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 في يافا اللد والرملة وحيفا وعكا هذه المدن التي كانت مركزاً للحضارة قبل اقتلاع شعبها الفلسطيني منها وهذه هي ممارسات الاحتلال طيلة 73 عاماً والآن هذه المدن تنتفض ضد المخطط الصهيوني وتعيد تأكيد هويتها وانتمائها العربي الفلسطيني.

وشدد المقت على أن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه بمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ترقى إلى جرائم حرب مشيراً إلى أن فلسطين تولد كل يوم جيلا وراء جيل وانتفاضة وراء انتفاضة وهذا سر هذا الشعب الذي يناضل ويقدم التضحيات والمثل الأعلى في العطاء والتصدي للمخططات الصهيونية.

وأكد المقت أن القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان كل سوري ووجدان أبناء الجولان السوري المحتل الذين يواجهون المعاناة ذاتها والاحتلال ذاته والمخططات ذاتها موجهاً التحية للشعب الفلسطيني البطل.