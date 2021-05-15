عجوز يفوز بوسام ذهبى

استمرارية الرياضة والحفاظ على التدريبات اليومية هي الوسيلة الأهم في الحفاظ على اللياقة البدنية، وتظل الحائل الذي يمنع بين ظهور علامات الشيخوخة والاحتفاظ بقدرات بدنية عالية، وقد طبق عجوز روسي تخطى الـ 94 من عمره، هذه القاعدة التي مكنته من الحصول على وسام ذهبي بعد اجتيازه اختبارات قوة التحمل واللياقة البدنية.

ونجح العجوز الروسي ستيفن كولسنيشنكو، من اجتياز اختبارات برنامج يعرف باسم “جاهزية العمل والدفاع” في روسيا مخصص لتحديد معيار القوة البدنية والصحة، ورغم العمر المتقدم لـ”ستيفن” إلا أنه اجتاز الاختبارات بثبات، مؤكداً أن الذي ساعده على عبور هذه الاختبارات هي ممارسته اليومية للرياضة، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

ويحرص العجوز الروسي ستيفن كولسنيشنكو على أداء تمارين رياضية بشكل يومي وتتضمن هذه التدريبات الهرولة والركض والتزلج، ليظهر بمظهر خارجي يدل على أنه أصغر من عمره الحقيقي.

وشارك كولسنيشنكو، في اختبارات قوة التحمل والصحة البدنية كأكبر المشاركين، وتضمنت الاختبارات رياضات السباحة والمشي الاسكندنافي، إضافة إلى تمارين القرفصاء والضغط، وأظهرت لقطات أدائه اختبارات التحمل، وحقق نتائج جيدة مكنته من تجاوز الاختبارات ومنحه شارة ذهبية.