نصائح إيما ستون حول الصحة العقلية

أصدرت النجمة العالمية إيما ستون، إعلان الخدمة العامة الجديدة لشهر التوعية بالصحة العقلية، وقامت الممثلة البالغة من العمر 32 عاماً، وهي عضو في مجلس إدارة معهد تشايلد مايند، بعمل فيديو جديد لحملة Getting Better Together التي تنظمها المنظمة، وفي الفيديو، تقدم إيما نصائح حول التعامل مع التغييرات التي حدثت في العام الماضى.

وقالت إيما، عبر قناتها على يوتيوب: “كان هذا العام مخيفاً وصعباً للغاية.. الآن العودة إلى العالم يمكن أن تثير الكثير من المشاعر.. وأود أن أذكركم أن كل شخص يعاني من القليل من الحزن أو القليل من القلق أو الخوف حول فكرة التغيير بشكل عام، سواء كان هذا التغيير هو البقاء في المنزل أو سيطرأ على العالم، فكل شخص لديه بعض تلك المشاعر داخله، لكن استمروا في الحديث عما تحسون به وشاركوه مع الأشخاص الذين تشعرون بالأمان معهم وسنكون جميعاً على ما يرام”.

وتأتي هذه المشاركة المجتمعية الفعالة للنجمة إيما ستون، بعدما أصبحت أماً قبل شهرين فقط، حيث كشفت المصادر بعض التفاصيل حول حياتها الجديدة كأم، حيث أصبحت أكثر التزاماً، وجلوساً في المنزل.

وفي نيسان الماضي، كانت الصفحة الرسمية لـ Disney، قد كشفت عن تريلر جديد لفيلم الفانتازيا Cruella، بطولة النجمة العالمية إيما ستون، المقرر عرضه في 28 أيار المقبل في دور العرض العالمية ومنصة الشركة التي أكدت ميعاد العرض بعد الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الماضية بتأجيل الفيلم بسبب تفشي فيروس كورونا.