وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في بلدة مارون الراس جنوب لبنان

ندد مشاركون خلال وقفة تضامنية في بلدة مارون الراس اللبنانية المجاورة للأرضي الفلسطينية المحتلة بالجرائم والاعتداءات المتواصلة للاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون أثناء الوقفة التي نظمها حزب الله لافتات منددة بالجرائم الصهيونية ورافضة لانتهاك حرمة المسجد الاقصى ومؤكدة على حتمية انتصار الشعب الفلسطيني على الكيان الغاصب.

وقال النائب قاسم هاشم عضو كتلة التنمية والتحرير في لبنان إن “ما يكتبه الشعب الفلسطيني بدمه اليوم هو معادلة جديدة في تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي” مشدداً على ضرورة تعزيز الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني التي تعتبر الطريق الأساس لتحقيق النصر.

بدوره أكد الشيخ عطالله حمود معاون مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله أن الشعب الفلسطيني في القدس وغزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة سينتصر على الكيان الصهيوني الغاصب.

من جهته دعا علي فيصل ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان أحرار العالم إلى التحرك من أجل نصرة فلسطين.