أهالي الصبورة وريف حماه الشرقي.. الأسد حامي العرين وأمل الأمة

حماة- ذكاء أسعد

لأن ممارسة الواجب الوطني في المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية هو شرف لكل مواطن سوري خبر حب الوطن وانتمى صادقاً إليه، سنمضي بجرأة يوم السادس والعشرين من أيار إلى صناديق الاقتراع لنختار القائد الذي صنع مجد سورية وصان كرامتها وتماهى مع إرادة الشعب.. القائد الذي رأيناه سيداً سياسياً خبيراً بمجاديف الفعل العالمي.

بهذه الكلمات عبر أبناء الصبورة وريف حماه الشرقي عن تأييدهم ودعمهم للاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية.

غزوان السلموني قائد الدفاع الوطني في الصبورة قال: سننتخب القائد بشار الأسد لأنه رمز عزتنا وضامن وحدة سورية وانتصارها، هو قرارنا الذي لا نحيد عنه ولا بديل له، سنكمل معه الطريق مطمئنين إلى سلامة وحرية وطننا.

المعلم المتقاعد في الصبورة وعضو مجلس محافظة حماه تامر أسعد قال: “قرارنا الوحيد هو انتخاب الرفيق بشار الأسد فهو الذي سيمضي بنا إلى دولة قوية شامخة خالية من الإرهاب والتطرف، دولة علمانية مستقلة تحقق العدالة والكرامة لجميع مواطنتها”.

عادل سليمان قائد قوات الدفاع الشعبي في الصيادة قال “سننتخب القائد الأسد رمز البطولة وعنوان الشهامة فهو مثال للقائد المقاوم في وجه التحديات وهو الأب والأخ لذوي الشهداء والجرحى، سننتخب المتابع الدائم للميدان والمتواجد بين أبطال الجيش لنعلن بقيادته الانتصار العظيم”.

عبير السلموني مديرة مدرسة الشهيد احمد خضر المحمد أكدت أن خيار المدرسة بطلابها و بكادرها التعليمي والإداري هو القائد بشار الأسد وقالت “نعاهد القائد الأسد أن نكون معه وسنبقى معه لأن الله معه”.

ميرفت طيبة مديرة مدرسة الشهيد علي بديع يوسف أشارت إلى أن الأسد هو خيارنا الأوحد فهو المعلم الأول راعي العلم والعلماء، خير من كرم المعلم ودعمه على جميع الأصعدة وجعل التربية والتعليم أولى اهتماماته.

شادي الحسين رئيس نادي صبورة الرياضي قال: “سننتخب بالدم القائد بشار الأسد فهو أملنا ورمزنا، كان ولم يزل الرياضي الأول الداعم لجميع الرياضات.

وفاء عبشي عضو نقابة عمال الدولة والبلديات في الصبورة قالت: سنكمل مسيرتنا جنباً إلى جنب مع قائد الوطن وصمام الأمن والأمان الرفيق بشار الأسد حتى النصر والتحرير.

براء الجيجاوي من قرية تلعدا أكد أن الاستحقاق الانتخابي هو انتخاب لضمائرنا ووفاء لمن صمد بوجه الإرهاب وهو تجديد الأمل بمستقبل واعد بقيادة القائد بشار الأسد.

مطاوع الحسين من قرية قليب الثور قال “بدمنا وروحنا سنفدي الرفيق بشار الأسد رمز البطولة وسيد الشهامة.

أما ماجد زعرور من قرية السعن أشار إلى أن الاستحقاق الانتخابي هو رد الجميل لحامي العرين، لأمل الأمة، الأمين بشار الأسد.

وقال هاني سلهب عضو اللجنة النقابية في قرية جدوعة: الاستحقاق الانتخابي هو تجسيد لملحمة المحبة بين الشعب وقائده بشار الأسد.