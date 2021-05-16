 أهالي محردة: القائد الأسد الضامن لسيادة سورية واستقلالها

حماة- حسان المحمد

يرى أهالي مدينة محردة “مدينة الشمس” أن توجههم إلى صناديق الاقتراع يوم السادس والعشرين من أيار الجاري للانتخابات الرئاسية خطوة نحو المستقبل، مؤكدين أن القائد الرئيس بشار الأسد هو الضامن للبلد وسيادتها واستقلالها.

فاتن زحلوق عضو قيادة شعبة محردة للحزب قالت: إن الاستحقاق هو نصر من انتصارات سورية وهو انجاز من انجازات النصر التي حققها الجيش العربي السوري، وأضافت بأنها ستشارك مع كل السوريين والتوجه لصناديق الاقتراع في موعدها المحدد للمساهمة في العرس الوطني سيما وهو نصر يضاف لانتصارات جيشنا العربي السوري البطل وهذا الاستحقاق حق وواجب وطني لكل سوري يعتز بوطنه وموقف يسجل أمام جميع دول العالم بأن سورية بشعبها وجيشها منتصرة وهم من يقرروا مصيرهم واختيار قائدهم البشار لقيادة المرحلة المقبلة.

بدوره وديع فرحان أسعد رئيس شعبة نقابة المعلمين في محردة أكد أن الاستحقاق الرئاسي وقفة نضالية إلى جانب جيشنا البطل لانتخاب رئيس يمثل الشعب السوري بكل أطيافه ليثبت لجميع المتآمرين علي الوطن أن سورية شعبها واحد سيقول كلمته في هذا اليوم بانتخاب القائد بشار الأسد مضيفاً أن المشاركة بهذا الاستحقاق واجب وطني مقدس على جميع السوريين الشرفاء.

ورأت سمر زحلوق رئيسة مكتب نقابة الصحة في حماه: تشكل الانتخابات الرئاسية تجسيدا كاملا لمبدأ السيادة الوطنية التي لم تتخل عنها سورية وهذا الاستحقاق الدستوري خطوة أخرى على طريق تحقيق نصر الإرادة السورية وتجسيد الملحمة المحبة بين الشعب والقائد، لذا فإن يوم السادس والعشرين من أيار سيكون يوم الوفاء للقائد بشار الأسد.

وقال المواطن عدنان نمو “والد شهيد” هذه هي المرة الثانية في زمن الأزمة الشعب السوري سينتخب رئيسا له رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة لكن نحن أبناء سورية أبناء البعث العظيم أبناء القائد المؤسس خيارنا وبالصوت العالي نعم للرفيق القائد بشار حافظ الأسد.

من جانبه الجريح حيان نعيم شماس أكد على أن الاستحقاق الرئاسي هو عرس وطني حقيقي وسوف نكون من المشاركين الفاعلين وانتخاب القائد بشار الأسد القادر على قيادة سورية وإيصالها إلى بر الأمان.

وقال رامي برشيني “عامل” : نحن شريحة العمال سوف نكون من أوائل المقترعين في الانتخابات الرئاسية في موعدها والداعمين للرفيق بشار الأسد، كما وهو واجب على كل سوري وكل عامل وحرفي من أبناء الوطن المشاركة في الانتخابات

بدوره سامر سيوفي “عامل” أكد على أهمية الانتخابات الرئاسية والاستحقاق الدستوري وضرورة المشاركة لاستكمال مسيرة البناء، بينما أشار محفوض الجلقي صاحب محل تجاري إلى دعمه الكبير للقائد بشار الأسد من خلال يوم الاستحقاق الدستوري الانتخابي، فالقائد الأسد هو الضامن لوحدة سورية واستقلالها.