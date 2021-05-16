الأطباء البيطريون.. خيارنا الرفيق بشار الأسد

دمشق- بسام عمار

أكد الأطباء البيطريون أنهم على العهد باقون وأن خيارهم الوطني سيكون لمن كان دائماً مع الشعب ولمن دافع عن الوطن وقاد سورية إلى بر الأمان، وأوضح رئيس النقابة الدكتور إياد السويدان لـ “البعث” أن النجاحات التي حققتها سورية في عهد الرفيق بشار الأسد على الصعيد السياسي واكبتها على التوازي نجاحات مهمة على الصعيد الداخلي وفي كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والفكرية وكذلك على صعيد الحزب واستراتيجياته. منوهاً إلى أن الاستحقاق الرئاسي هو استحقاق دستوري وشأن داخلي ووطني سوري بامتياز وإجراؤه في موعده يعتبر انتصاراً سياسياً كبيراً وهو تجربة ديمقراطية نوعية ومصيرية لكي يبقى الوطن موحداً قوياً ولنطهر أرضنا من الإرهاب وليعود ما تبقى من المهجرين الى مناطقهم ولنعيد إعمار الثروة الحيوانية التي تضررت خلال الحرب والحصار الجائر ولتبقى سورية بلداً للأمن والأمان وكي يبقى المواطن السوري عزيزاً حراً أبياً .

وأضاف إن عطاءات القائد كثيرة وفي كافة المجالات وخاصة في المجال الزراعي لأن سورية بلد زراعي بامتياز، وسيادته أولى القطاع الزراعي أهمية كبرى ومكرماته في مجال عمل النقابة عديدة ، والتي وضعت مهنة الطب البيطري في إطارها الحقيقي من خلال إصدار القانون /41/ لعام 2017 و المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 2002.

وأوضح الدكتور السويدان أنه انطلاقاً من الواجب الوطني، نؤكد على ضرورة مشاركة كل أبناء الوطن بفعالية في هذا الاستحقاق ويتوجب علينا أن نذهب جميعاً بقناعة انطلاقاً من الإيمان بالوطن ولا شيء غيره وأن نختار من حمى سورية وحافظ على وحدة الجيش والمؤسسات الوطنية وانتصر على الإرهاب وحافظ على العلم السوري مرفوعاً، لافتاً إلى أن أعضاء النقابة يستمدون قناعاتهم من أدبيات حزب البعث العربي الاشتراكي الذي يؤكد دائماً على أهمية الوطن وعظمته وضرورة الدفاع عنه بكل الطرق والوسائل المشروعة.

وختم رئيس النقابة حديثه بأن الأطباء البيطريين سيعبرون كما عبّر الشعب العربي السوري بشكل دائم عن انتمائهم الوطني والقومي وسيكون خيارهم الوحيد هو الوطن وذلك من خلال التفافهم حول قيادة الرفيق بشار الأسد.