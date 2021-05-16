تأمين المازوت المؤتمت لدعم منظومة شحن المنتجات الزراعية في سوق الهال

اللاذقية – مروان حويجة

اتخذت محافظة اللاذقية عدة إجراءات لتحقيق انسيابية أكبر في الحركة التسويقية للمنتجات الزراعية في سوق الهال و منها استمرار تزويد السوق بمادة المازوت لتأمين احتياجات منظومة الشحن و ضرورة توسيع التشبيك بين لجنة إدارة السوق و الفعاليات المعنية بمتابعة و إشراف المحافظة و خلال تفقده واقع العمل والتسويق والخدمات في سوق الهال ولقائه أصحاب المحال التجارية أوعز محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم باستمرار تأمين مادة المازوت المؤتمت في السوق لتزويد السيارات التي تقصد السوق بالمادة وهو ما ينعكس إيجابا في تسويق المواسم الزراعية. و أكد اهتمام المحافظة بتعزيز عمل لجنة تسيير أعمال السوق وتفعيلها على أرض الواقع بما يصبّ في تحسين الواقع الخدمي بالتنسيق بين المحافظة من جهة والفعاليات التجارية بالسوق من جهة ثانية و معالجة أي مشكلة تظهر في السوق بشكل آني. و في إطار تحسين واقع العمل في السوق فقد تم تنفيذ حملة نظافة شاملة في السوق بإشراف مركز خدمات المنطقة الصناعية بمشاركة الشركة العامة للصرف الصحي و فرع الشركة العامة للطرق والجسور و مديرية النظافة و فوج الإطفاء. و ذكر مدير المنطقة الصناعية باللاذقية المهندس فراس الخير أنه تمّ خلال الحملة تسليك كافة الريغارات في المنطقة الصناعية و سوق الهال وشطف و تنظيف الشوارع وترحيل الأتربة و الردميات المتبقية من أعمال محلات سوق الهال.