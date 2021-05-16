البطريرك يونان: المشاركة في الاستحقاق الرئاسي واجب وطني

حلب – معن الغادري:

عبر غبطة البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي الكلي الطوبى، عن سعادته بما حققته سورية من انجازات، واستعادة دورة الحياة بفضل التضحيات والبطولات التي سطرها أبطال الجيش العربي السوري، ولفت، خلال زيارة مدينة حلب ولقائه محافظ حلب حسين دياب، إلى أن الاستحقاق الرئاسي واجب وطني لاختيار من ضحى وصمد في وجه الإرهاب، مشيراً إلى أهمية دور أبناء سورية في المشاركة بالبناء وإعادة الإعمار لبسط الأمان والسلام لتبقى كما كانت انموذجاً يحتذى في المحبة والعيش المشترك.

من جانبه بين محافظ حلب أهمية المشاركة الواسعة في الاستحقاق الرئاسي القادم للاستمرار في بناء سورية وإعادة إعمارها واستعادة الأمان والسلام على كامل ربوعها، بعد الحرب الإرهابية الظالمة والحصار الجائر الذي تعرضت له خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن حلب تعرضت للتخريب والدمار الممنهج، والذي طال البنى التحتية والأوابد الأثرية والتاريخية، منوهاً بدور أهالي حلب في الانتصار وإعادة الإعمار، ووقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري في تحرير المدينة من رجس الإرهاب.

حضر اللقاء المطران مار ديونوسيوس أنطوان شهدا متروبوليت حلب للسريان الكاثوليك، وعضو المكتب التنفيذي بمجلس المحافظة ديمتري عيسى وأمين سر مجلس المحافظة جورج بخاش.