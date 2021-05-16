المرشّحون للانتخابات الرئاسية يطلقون حملاتهم الانتخابية.. بشار الأسد يطلق حملته تحت شعار “الأمل بالعمل”.. وعبد الله تحت شعار “قوتنا بوحدتنا” ومرعي تحت شعار “معاً”

أطلق المرشحون الثلاثة للانتخابات الرئاسية، التي ستجري في السادس والعشرين من الشهر الجاري داخل سورية، وفي العشرين منه خارجها، حملاتهم الانتخابية، وذلك بعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بالإعلان النهائي عن قائمة المرشحين للمنصب، وهم: بشار حافظ الأسد، وعبد الله سلوم عبد الله، ومحمود أحمد مرعي.

وأطلق المرشّح بشار الأسد حملته الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار (الأمل بالعمل)، وحملت عناوين فرعية: “الأمل بالبناء”، والأمل بالزراعة”، و”الأمل بالإنتاج”، وسط مشاركات وتفاعلات من كافة المواطنين، في الوطن والمغتربات، تجاوزت عشرات الآلاف خلال الساعات الأولى من إطلاقها.

وجاءت حملة المرشّح عبد الله سلوم عبد الله، عضو المكتب السياسي في حزب “الوحدويين الاشتراكيين”، تحت شعار (قوتنا بوحدتنا)، بينما حملت لوحاته الإعلانية الطرقية عناوين فرعية مثل: “نحو جبهة وطنية تقدمية قوية وفاعلة”، و”لا للإرهاب.. ونعم لدحر المحتلين”، “لا للفساد.. ونعم لمحاربة الفاسدين”، “المهجّر سوري، وحقه أن يعود بكرامة”.

واختار المرشّح محمود مرعي شعار (معاً) لحملته الانتخابية، وحرص على أن يقدّم نفسه للناخب تحت وصف “المعارض الوطني السوري”، وحملت اللوحات الإعلانية له عبارات مثل: “معاً.. لأن رأينا مختلف لكن بشرف”، وكذلك: “معاً للإفراج عن معتقلي الرأي”.

وانتشرت في شوارع المدن السورية كافة، واللوحات الإعلانية، وعلى المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، صور المرشحين مع شعارات حملاتهم الانتخابية، وسط تفاعل ملحوظ من قبل السوريين في الداخل والخارج.

وكانت المحكمة الدستورية العليا حدّدت السبت الخامس عشر من أيار الجاري موعداً لاستلام إشعارات قبول الترشيح للمرشحين، الذين قرّرت قبول طلبات ترشيحهم، كما حددت موعد البدء بالحملة الانتخابية للمرشحين من تاريخ الـ 16 إلى الـ 24 من الشهر الجاري على أن يكون يوم الثلاثاء الـ 25 من أيار يوم صمت انتخابي.