تربية إدلب تستعد للامتحانات.. والإرهاب يمنع الطلاب من العبور إلى حماة

إدلب – يحيى بزي

أكد مدير تربية إدلب المهندس عبد الحميد معمار افتتاح معبر الترنبة الإنساني في سراقب بتاريخ العاشر من أيار الجاري من أجل استقبال طلاب الشهادتين التعليم الأساسي والثانوي لتقديم امتحاناتهم في حماة، لكن المجموعات الإرهابية المسلحة وللمرة الثالثة على التوالي تمنع أبنائنا الطلاب من الخروج والوصول إلى حماة.

وأشار معمار في تصريح لـ”البعث”أن عدد الطلاب المسجلين في امتحانات إدلب والمقيمين في مناطق إدلب التي لا تزال خارج السيطرة بلغ ٤٢٧ طالب وطالبة من شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، مبيناً أن مديرية تربية إدلب قامت بتجهيز ٢٢ مركزاً امتحانياً في مدينة حماة بواقع ٢٢٤٧ طالب وطالبة من شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، بالإضافة لتجهيز كافة المراكز الامتحانية بالوسائل الصحية المعتمدة وفق البروتوكول الصحي المعمم من قبل وزارة التربية.

كما أكد معمار أن مدير تربية إدلب جهزت أربعة مراكز إقامة مؤقتة بالتعاون مع مديرية تربية حماة ومنظمة اليونيسف للطلاب الخارجين من محافظة إدلب في حال تمكنهم من العبور إلى حماة لتقديم امتحاناتهم، وأضاف أنه تم تجهيز مراكز الإقامة المؤقتة بكافة مستلزمات الإقامة وإعداد برنامج دروس تقوية مجانية داخل المراكز، بالإضافة لتأمين وسائط نقل لنقل الطلاب من وإلى المراكز الامتحانية بشكل يومي مع وجود فريق صحي كامل في المراكز الإقامة المؤقتة من أجل ضمان سلامة أبناءنا الطلاب وحمايتهم من فايروس كورونا وتطبيق البروتوكول الصحي المعمم من قبل وزارة التربية.

ونوه مدير التربية إلى الجهود المبذولة وعلى أعلى المستويات من أجل السماح لطلاب محافظة إدلب من الخروج إلى حماة وتقديم امتحاناتهم، متمنياً أن تثمر الجهود بخروج الطلاب لاستكمال مسيرتهم التعليمية.