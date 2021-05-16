سر إيقاف برنامج إلين ديجينيريس التلفزيوني الشهير

أعلنت الممثلة الكوميدية ومقدمة البرامج الأمريكية، إيلين ديجينيريس، عن وقف برنامجها التلفزيوني الشهير، بعد أن ظلت تقدمه لمدة 19 عاماً. وستختتم برنامجها خلال العام المقبل 2022. وأكدت ديجينيريس (63 عاماً) في رسالة لجمهورها عبر “السوشيال ميديا” أن برنامجها كان “أعظم تجربة في حياتها”، وشكرت معجبيها على متابعته طوال تلك السنوات، لكنها قالت إنها بحاجة إلى “أخذ استراحة من الكلام”.

وأضافت: “لقد أخبرني حدسي أن الوقت قد حان. وبصفتي ممثلة كوميدية، فقد فهمت دائماً أهمية التوقيت، ومؤخراً، حلمت أن طائراً جميلاً ذو ريش أحمر فاتح جاء إلى نافذتي وهمس لي “لا يزال بإمكانك القيام بأشياء على شبكة “نيتفلكس”، وكانت تلك هي العلامة التي كنت أبحث عنها”. إلا أن عدد مشاهديه بدأ في الانخفاض خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك بعد تحقيق داخلي في تقارير وسائل الإعلام عن بيئة عمل سامة وراء الكواليس، ليسفر عن ذلك خروج ثلاثة من كبار المنتجين من الإنتاج في العام الماضي 2020، وتقديم إلين ديجينيريس اعتذاراً للمشاهدين، ووعدتهم بـ”فصل جديد”.

واعترفت ديجينيريس أن الهجمات العامة خلال تلك الفترة “دمرتها”، لكنها لم تؤثر على قرارها بإنهاء برنامجها، وأوضحت أنها اتخذت هذا القرار عندما مددت عقدها لمدة ثلاث سنوات في عام 2019. وأخبرت إلين ديجينيريس أن خططها المستقبلية غير مؤكدة، لكنها قالت إنها منفتحة على المشاركة في السينما، وأنها تريد أن تشارك بشكل أكبر في جهود الحفاظ على البيئة.

وبدأت إلين ديجينيريس حياتها المهنية كممثلة “ستاند أب كوميدي” في مسقط رأسها في نيو أورلينز، قبل أن تنتقل إلى التلفزيون، وتقدم برنامجها “إلين” في منتصف التسعينيات.

واشتهرت إلين ديجينيريس في برنامجها الخفيف بتعزيز اللطف والرحمة بين الناس، واستضافة أشهر نجوم هوليوود، وتوزيع الهدايا المجانية على المشاهدين. وفاز برنامج “إيلين” التلفزيوني بأكثر من 60 جائزة من جوائز “إيمي” الأمريكية. كما نالت ديجينيريس شهرة من تجسيدها دور سمكة في فيلمي الرسوم المتحركة “Finding Dory” و”Finding Nemo”، واستضافتها حفل توزيع جوائز أوسكار السنوي مرتين.