وزارة الإعلام تنعي عفيف دلا رئيس اتحاد شبيبة الثورة

نعت وزارة الإعلام عفيف دلا رئيس اتحاد شبيبة الثورة الذي وافته المنية اليوم إثر حادث سير أليم على أوتستراد طرطوس حمص.

والراحل دلا من مواليد محافظة حمص عام 1981 حاصل على شهادة عليا في الإدارة العامة من المعهد الوطني للإدارة العامة عام 2009.

وعرف الراحل دلا كباحث ومحلل سياسي إضافة إلى توليه العديد من المهام العلمية والإدارية والحزبية حيث شغل بين عامي 2013-2014 منصب مدير ثقافة دمشق وتنقل في مناصب حزب البعث العربي الاشتراكي من أمين حلقة أنصار إلى عضو قيادة رابطة شبيبة وإلى عضو في قيادة فرع دمشق للحزب بين عامي 2014 -2020 ليصبح رئيس اتحاد شبيبة الثورة منذ عام 2020 وحتى تاريخه.