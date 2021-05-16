رئيس جمهورية أبخازيا يصل إلى دمشق

وصل رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بجانيا مساء اليوم إلى مطار دمشق الدولي في زيارة لسورية تستمر عدة أيام يلتقي خلالها كبار المسؤولين ويجري مباحثات لتطوير وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين.

ويضم الوفد المرافق للرئيس الأبخازي كلاً من رئيس الجمعية الوطنية فاليري كفارتشيا ورئيس إدارة مكتب الرئيس ألخاس كفيتسنيا ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة بيسلان جوبوا ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والرئيس المشارك في اللجنة الأبخازية السورية كريستينا أوزغان ووزير الشؤون الخارجية داور كوفي ووزير السياحة تموراز خيشبا.

وكان في استقبال الرئيس الأبخازي والوفد الرسمي المرافق وزير النقل المهندس زهير خزيم رئيس بعثة الشرف ومعاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان ومدير إدارة أوروبا في وزارة الخارجية الدكتور لؤي فلوح ومدير إدارة المراسم الدكتور سامي سلامة وسفير أبخازيا بدمشق باغرات خوتابا.

وافتتحت في السادس من تشرين الأول من عام 2020 سفارة لجمهورية أبخازيا في دمشق تسهم بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.