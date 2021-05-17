اللجان القضائية الفرعية تبدأ استعداداتها لتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية

اتخذت اللجان القضائية الفرعية في عدد من المحافظات الإجراءات والتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

ففي اللاذقية أكد رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات القاضي صالح وهبة أن التحضيرات مستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة لتجهيز المراكز وتأمين الصناديق والمغلفات وأوراق الاقتراع والغرف السرية لضمان حسن سير العملية الانتخابية وتسهيلها أمام المواطنين لافتاً إلى أن المراكز موزعة على كل المناطق والأرياف بما يسهل عملية المشاركة في الانتخابات.

وأشار إلى أنه سيتم الاجتماع مع اللجان المكلفة بالمراكز الانتخابية لبيان الإجراءات الواجب اتباعها أثناء عملية الانتخابات وأداء اليمين القانونية قبل إجراء الانتخابات.

وفي حمص بين رئيس اللجنة القضائية المستشار اسماعيل شعبان أنه تم تحديد المراكز الانتخابية لتشمل جميع المناطق السكنية مدينة وريفاً وتم تجهيزها بكل المستلزمات المطلوبة لسير العملية الانتخابية.

وأوضح شعبان أنه يشرف على كل مركز رئيس مركز واثنان من الأعضاء مشيراً إلى أن رؤساء وأعضاء المراكز سيؤدون اليمين القانونية غداً وبعد غد كما سيتم يوم الخميس الاجتماع مع الجهاز الإداري والوحدات الشرطية المؤازرة للجان الانتخابية.

وفي طرطوس أنهت اللجنة القضائية الفرعية الإجراءات والتحضيرات اللازمة استعداداً لإجراء الانتخابات الرئاسية. وقال رئيس اللجنة القاضي غسان أسعد أنه تم اعتماد المراكز الانتخابية التي تغطي كامل مساحة المحافظة إضافة إلى تشكيل اللجان الانتخابية وتأمين مستلزمات العملية الانتخابية بشكل كامل. ولفت إلى أنه تم تحديد موعد أداء اليمين القانونية للجان الانتخابية يوم غد في (صافيتا-الدريكيش-الشيخ بدر) والأربعاء في (القدموس-بانياس) والخميس في (مدينة طرطوس ومنطقة طرطوس).