تجمعات شعبية في حمص وطرطوس واللاذقية وحماه وحلب دعماً للقائد الأسد

واصلت الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية في المحافظات تنظيم الوقفات الوطنية دعماً للاستحقاق الرئاسي والمرشّح القائد الدكتور بشار حافظ الأسد، حيث أكد المشاركون تمسكهم بواجبهم الدستوري في الانتخاب والتصويت لمن سيقود سفينة سورية إلى بر الأمان.

ففي (طرطوس – محمد محمود) أقامت الفعاليات الشعبية ضمن قطاع منطقة صافيتا في قرى الجروية الثانوية وسنديانة عين حفاض وفتاح نصار وقرية النقيب ضمن منطقة طرطوس وقرية تلسنون ضمن المنطقة الأولى لقاءات جماهيرية ضخمة احتفالاً وتأييداً لترشح الرفيق الأمين العام للحزب القائد بشار الأسد لمنصب الرئاسة، كما أقيم في حديقة السادس من تشرين بمدينة طرطوس لقاء جماهيري، تضمن نشاطات شعرية وخطابية وأغانٍ وطنية، وكلمات عدة قطاعات شعبية، أكدت الدعم الشعبي المطلق للمرشح الأسد في الانتخابات المقبلة.

وتحدّث الجريح المهندس إياس محسن ابراهيم عن رد الجميل للوقفة الشامخة التي وقفها القائد الأسد مع الجيش العربي السوري في الخطوط الأمامية الأولى، ودعم المتضررين من الحرائق، والاهتمام والرعاية المطلقة لأسر الشهداء والجرحى، وأضاف: نحن هنا اليوم لنقول أن قذائف الإرهاب وهجماته لم تقتل الأمل فينا وأن دماء الشهداء أثمرت أملاً جديداً، وتركت في أعناقنا أمانة هي هذا الوطن الذي سنحافظ عليه بالعمل يداً بيد مع قائد سورية وربان سفينتها الرئيس بشار الأسد.

بدورها تحدثت الطالبة لجين ماهر عيسى ابنة الشهيد ماهر عيسى عن رد الوفاء لقائد سورية في هذه الوقفة، وألقت قصيدة شعرية عن الشهادة.

من جهته ألقى الرفيق نور الله الماغوط كلمة الفعاليات الاجتماعية، مؤكداً أننا اليوم نقول نعم عن قناعة راسخة، وإيمان مطلق، بأن نجاح الرئيس بشار الأسد هو استمرار لنهج المقاومة ونهج الانتصارات، فنحن نقول نعم لإنسان تجلت فيه صفات الإنسانية والنبل ومحبة الشعب والعيش معه والتفكير فيه من أجل أن يعيش كل إنسان في سورية حراً كريماً وعزيزاً.

من جهته بين عضو قيادة الفرع الرفيق سمير خضر أن أي صوت هو بمثابة رصاصة تطلق ضد كل إرهابي حاول النيل من كرامة سورية وعزتها، واليوم نقول: كما كانت محافظة طرطوس أم الشهداء فهي ستكون المحافظة الأكثر مشاركة والأكثر اقتراعا في الانتخابات المقبلة.

وفي ( حمص-عادل الأحمد) أقامت الفعاليات الشعبية احتفالاً جماهيرياً وشعبياً بمشاركة الرفيق عمر حورية أمين فرع حمص للحزب وعزام ميلاد رئيس مكتب التنظيم واللواء طلال الناصر عضو لجنة اللقاء الوطني، وأكد الرفيق أننا اليوم سنقول كلمتنا الكلمة الفصل: البشار خيارنا وهو الذي كان لنا السند والقوة في كل معترك مررنا به، فيما أكد وجهاء المنطقة بأنهم سيظلون الجند الأوفياء للوطن وقائده العظيم.

وشهدت منطقة المخرم مسيرة جماهيرية وشعبية تأييداً للرئيس الأسد، كما أقيم لقاء عمالي شعبي تخلله احتفال جماهيري عمالي في معمل السكر بحمص، وأقيم في دوار الفاخورة بحي باب الدريب لقاء وطني دعماً للاستحقاق الرئاسي، وأكد المشاركون في اللقاءات أن السادس والعشرين من أيار تاريخ وطني يمثل نصراً سياسياً يضاف إلى انتصارات الجيش العربي السوري العسكرية، وتطبيقاً عملياً لسيادة القرار الوطني، الذي يعكس إرادة الشعب السوري وحريته في اختيار ممثليه.

كما أقيمت في كلية الآداب بجامعة البعث فعالية طلابية دعماً للاستحقاق الرئاسي، حيث لفت المشاركون فيها إلى أن مشاركة الشباب في هذا الاستحقاق دليل على أن الشباب السوري واع ومدرك لجميع مسؤولياته تجاه وطنه، رغم جميع الضغوط الخارجية والتهديدات، وأضافوا: إن الشعب السوري سيختار الشخص الأقدر على قيادة سورية واستثمار إمكانيات جيل الشباب.

وفي (اللاذقية – مروان حويجة) احتشد أبناء المدينة في ساحة الشيخ ضاهر، بمشاركة الفعاليات الحزبية والرسمية والشعبية والاجتماعية والروحية، وعبّر المشاركون فيها عن اعتزاز أبناء الوطن و لتفافهم حول القيادة الحكيمة للقائد الرمز بشار الأسد.

وأكد الرفيق هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب أن أبناء الوطن الذين يدينون بالوفاء للقائد الرمز بشار الأسد بتحقيق الانتصار فإنهم يجسدون الوفاء لهذا القائد العظيم واختياره رئيساً وربّاناً للسفينة.

وتخللت الاحتفالية قصائد شعرية وكلمات وأغنيات وطنية عبّرت عن وفاء جماهير الوطن لقائد الوطن، وأكدت أن سورية انتصرت في الحرب التي شنتها الدول الاستعمارية للنيل من صمودها وإضعاف محور المقاومة، مشيرة إلى أن السوريين اليوم يتطلعون إلى موعد الانتخابات الرئاسية لتكون نصراً جديداً يضاف إلى سجل سورية الحافل بالانتصارات.

وفي (حماة- منير الأحمد) نظم اتحاد عمال المحافظة تجمع جماهيري حاشد تأييداً لإجراء الاستحقاق الدستوري وتأييداً للمرشح القائد بشار الأسد وتقديراً لتضحيات الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب.

ورفع المشاركون الأعلام الوطنية وصور المرشّح القائد بشار الأسد واللافتات المعبرة عن تمسكهم بالثوابت الوطنية ووفائهم لدماء الشهداء، داعين جميع أبناء الشعب العربي السوري إلى المشاركة الواسعة بالاستحقاق الدستوري لأنه ضرورة وطنية على طريق مواجهة الحرب الإرهابية، معلنين دعمهم للقائد بشار الأسد حامي الوطن والمدافع عن حقوق أبنائه والضامن لمستقبلهم الذي يمثّل رمز الصمود والمقاومة في وجه أعداء سورية.‏‏

احتفالات ومهرجانات جماهيرية في حلب

وفي (حلب – معن الغادري) دعماً لترشح الرفيق الأمين العام للحزب بشار الأسد لمنصب رئيس الجمهورية أقامت قيادة شعبة التربية الثانية بالتعاون مع فرع حلب لطلائع البعث احتفالية جماهيرية كبيرة شارك فيها الآلاف من أبناء حي حلب الجديدة جماهيرياً وشعبياً

وحمل المشاركون في الحفل صور السيد الرئيس ورددوا شعارات التأييد والولاء للرفيق بشار الأسد قائد مسيرة الانتصار والبناء والإعمار ، وعاهدوا المشاركون السيد المضي خلف قيادته الشجاعة والحكيمة حتى تحقيق النصر الكبير وتطهير كامل تراب الوطن من دنس الإرهاب والمعتدين .

وتخلل الحفل تقديم عروض وف4رات فنية راقصة من وحي المناسبة ، بالإضافة إلى تقديم أغان وطنية .

وفي كلمة له خلال المهرجان أكد الرفيق محمد سالم الشلحاوي عضو قيادة فرع حلب للحزب أن المشاركة في الانتخابات هي حق وواجب وطني ودستوري لانتخاب مرشحنا الأمين العام للحزب الرفيق الدكتور بشار الأسد ، فموعد الانتخابات في السادس والعشرين من الشهر الجاري سيكون عرساً وطنياً حقيقياً سيلتف الشعب بأكمله حول قائده التاريخي والإستثنائي وسيقول نعم للأسد بشار لمن حافظ على النهج الذي رسمه الشعب العربي السوري العريق النهج المقاوم الذي يرفض الذل والهوان.

كما ألقيت كلمات عدة عبر خلالها المتحدثون عن إيمانه العميق وثقتهم المطلقة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد الحكيمة والشجاعة نخو تحقيق الانتصار وإعادة بناء سوريك المتحددة .

شارك بالفعالية الجماهيرية الجهاز الحزبي بالشعب الحزبية والمنظمات والنقابات المهنية وحشد كبير من جماهير حي الحمدانية.

وبهذه المناسبة أيضاً أقامت قيادة فرع الحزب بجامعة حلب ملتقى البعث للحوار بعنوان ” الاستحقاق الرئاسي مشروع وطني دستوري ” وذلك على مدرج كلية الحقوق الحضاري تحدث خلاله ضيفا اللقاء ا‎‎لرفيق الدكتور جمعة شباط عضو قيادة شعبة الشهيد عدنان المالكي للحزب والرفيق الدكتور محمد السيد نائب عميد كلية الحقوق للشؤون العلمية عن أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها والتي تأتي تأكيداً لسيادة القرار السوري وتعز#زاً للحياة الديمقراطية والدستورية ، وأكدا على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات لتوجيه رسالة للعالم أجمع أن سورية بصمود شعبها وتلاحمه مع أبطال الجيش وقائده الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد ستبقى عصية على أعدائها وستنهض من جديد بسواعد أبنائها لتعود أفضل مما كانت .

وأكد المشاركون في الملتقى أن السيد الرئيس بشار الأسد أسقط وأفشل كل المؤامرات وصان وحمى الوطن والشعب وحقق الانتصار على الأعداء وهو اليوم يقود سفينة الوطن بكل ثقة وحكمة وشجاعة نحو مستقبل مشرق وواعد ، منوهين بضرورة المشاركة الكثيفة في الانتخابات والتي تشكل محطة تحول مفصلية في حياة السوريين نحو غدْ مشرق ، مؤكدين أن السيد الرئيس هو الضمانة الأكيدة لوحدة ا‎لوطن والشعب ، وبين المشاركون أن الشعب السوري بأجمعه قال كلمته ورفع شعار مكملين معك يا سيادة الرئيس على الحلوة والمرة و الأمل بالعمل .

حضر الملتقى الرفاق أمين وأعضاء قيادة فرع حامعة حلب للحزب ووأساتذة الجامعة وفعاليات علميك تدريسية وحزبية وحشد كبير من الطلبة .

كما شهدت حلب العديد من الفعاليات الشعبية والتجمعات العفوية دعماً لترشح الرفيق الأمين العام للحزب ، أحد خلالها المواطنون أن خيارهم القائد بشار الأسد لأنه رمز وعزة وكرامة الوطن .