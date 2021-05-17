حلب تنجز استعداداتها للاستحقاق الرئاسي.. تجهيز/1245/ مركزاً انتخابياً و/1387/ صندوقاً

حلب – معن الغادري:

أكد محافظ حلب حسين دياب ان المحافظة أنجزت استعداداتها وتأمين جميع المستلزمات للاستحقاق الدستوري القادم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية، موضحاً أن إجمالي المراكز الإنتخابية التي تم تجهيزها في المحافظة بلغت /1245/ مركزاً، منها / 628/ مركزاً في المدينة و/ 617/ مركزاً في ريف المحافظة، مبيناً أن عدد الصناديق في هذه المراكز بلغ / 1387 / صندوقاً، منها / 719/ صندوقاً في المدينة و / 668/ صندوقاً في الريف.

وأكد دياب أن اجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها ، يعدّ تتويجاً لانتصارات سورية المتعاقبة على الإرهاب وداعميه، ويعدّ استكمالاً لمسيرة البناء والاعمار، وخطوة جديدة في طريق تحقيق الأمن والاستقرار على امتداد ساحات الوطن، لافتاً أن المشاركة في الإنتخابات الرئاسية حق يكفله الدستور ، وواجب وطني على جميع من يحق له التصويت لاختيار مَن يحافظ على كرامة سورية وعزتها، ويجسد قرارها السيادي المستقل، ويصل بها إلى برّ الأمان، وأشار إلى أن حلب عانت وصبرت على أقسى أنواع الحصار والدمار والتخريب والإرهاب، وستقول كلمتها يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي، منوهاً بدور أهالي حلب في وقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري لتحرير المدينة من رجس الإرهاب.