رجال الدين في حمص: البشار الضامن لمستقبل بلدنا وسيادتها

حمص – سمر محفوض:

أجمع رجال الدين بحمص إن الانتخابات تعبر عن رأينا وطموحنا ومستقبل بلدنا، وهي تصويت لسورية القادرة على إعادة الأمن والأمان.

الشيخ عصام المصري مدير أوقاف حمص: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي ووطني، ورجال الدين سيكونون في الساحات للمشاركة وحث الناس على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المفصلي الهام من تاريخ سورية لسنوات قادمة، والانتخاب تعبير ديمقراطي حر لاختيار الرجل المناسب لقيادة سورية لبر الامان، فيما لفت الشيخ محسن الدياب إمام جامع قرية شلوح بأن مشاركتنا في الانتخابات فرصة هامة لمنح صوتنا لمن يستحق بكل حرية وشفافية وتعبير صادق عن الانتماء للوطن والتمسك بالقانون وتجسيد للمواطنة، وهي حق وواجب وطني ورسالة للخارج بأننا أصحاب قرار حر سيد مستقل..

الشيخ محمد أمين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق وواجب وطني ودستوري، وتأتي استكمالا لانتصارات جيشنا الباسل على الارهاب وداعميه وعربون وفاء للوطن والشهداء الذين بذلوا ارواحهم ليبقى الوطن عزيزاً شامخاً، وتأتي الانتخابات كرسالة لرفض الضغوط الخارجية التي تسعى لإفشال الحياة السياسية والدستورية في بلدنا، فيما قال الشيخ محمد ماهر الصابوني: المشاركة أمانة علينا تأديتها وهي واجب وطني، وليست لشخص معين إنما هي لسورية الصامدة ضد الاعداء سورية التي سيرسم ابناءها مستقبلها بأيديهم بعيداً عن الاملاءات والضغوط الخارجية من خلال اختيار من يمثلهم القائد بشار الاسد.

الشيخ أحمد الجدي خطيب وإمام في مساجد حمص أكد إن الانتخابات ارقى انواع الديمقراطية وهي فرصة تعبر الناس فيها عن رأيها بحرية وشفافية لتحقيق اماني وتطلعات الشعب السوري اضافة وهي واجب وطني، فيما قال الشيخ فائق السباعي: المشاركة واجب وطني وتعبير عن انتمائنا للوطن ومناسبة للتمسك بالقانون والدستور، ورسم مستقبل سورية المشرق بشعارة “الامل بالعمل” يعدنا معا بأننا سنعمل لبناء بلدنا بسواعد ابنائها لتعود لمصاف البلدان المتطورة، ونختار بشار الاسد كتعبير حر وشفاف عن رفض كل انواع الضغوط والحصار والاملاءات الخارجية ودليل قطعي على استقلال القرار السوري وسيادته ورفض قاطع للإرهاب بكل اشكاله.

الأرشمندريت سرجيوس عدرا قال: نحن مع بشار الأسد مرشحنا الذي نثق بقدرته على حمل الامانة ولأنه يمثل الخلاص والخير لبلدنا ضمن شعار “الأمل بالعمل”، الامل بتكاتف القائد مع شعبه والأمل ينبع من القاعدة حتى رأس الهرم ، ونحن ككنيسة وكفرد مع انتخاب القائد الشجاع بشار الاسد كمرشح يمثل تطلعاتنا وأملنا وعملنا لنبني بلدنا بالمحبة والإيمان بحقنا وقدراتنا وصمودنا وقوتنا معاً، وإعادة إعمارها من جديد واستقلالية القرار الوطني، القائد الذي امتلك الرؤية النافذة في الحفاظ على الدولة وسيادتها.

وأكد الاب حنا يوسف كاهن كنسية أم التنور بحمص أن مرشحي بدون أي تردد هو بشار الاسد القائد الشجاع الذي معه بدأنا مسيرتنا ومعه سنكمل الطريق، فالوطن بحاجة لشجاعته وحكمته والاستحقاق الرئاسي الديمقراطي هو رسالة من ارض الواقع بان السوريين هم من يختار ومن يقرر مصيره دون الاهتمام بالضغوط الخارجية.

الخوري وهيب بيطار كنيسة القديس انطونيوس الكبير بباب السباع قال: نحن نمنح اصواتنا للرفيق بشار الاسد لأنه يعبر عن طموحنا وتطلعاتنا وحفاظنا على ثوابتنا الوطنية وقضايانا العادلة.