سومر الصالح وربيع الأسمر يطلقان أوبريت “صوت البلد”

أطلق الفنانان سومر الصالح وربيع الأسمر “أوبريت” وطنياً سورياً بعنوان “صوت البلد” من تأليف سامر غزال وألحان سومر الصالح وتوزيع وتسجيل هشام بندقجي. أما الكليب ففكرة وإخراج صفوان مصطفى نعمو، وتمّ تصويره في دمشق وحلب واللاذقية وحماة بمشاركة القوات البحرية وأبطال الجيش العربي السوري وعدد من الأطفال والفعاليات الشعبية. يقول مطلع الأوبريت: “بالحب بالتقدير يا بلادي قوليلو، عز الوطن الكبير غيرك ما بيشيلو، ع العالي علّا الصوت، صوت البلد كلّا، نحنا معك عالموت، توكل على الله”.

رابط الأوبريت: https://www.youtube.com/watch?v=szBBN5lm1Kw