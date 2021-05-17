فعاليات رسمية وشعبية بدير الزور: نعم لمن يقرن “الأمل بالعمل”

دير الزور- وائل حميدي:

تستمر جماهير محافظة دير الزور بالتعبير عن فرحتها بالانتخابات الخاصة بالاستحقاق الرئاسي، وتؤكد عبر تواجدها اليومي في خيمة دير الزور دعمها وتأييدها للسيد الرئيس بشار الأسد الذي زرع الأمل وأقرنه بالعمل. البعث التقت بأعضاء المكتب التنفيذي في محافظة دير الزور والذين كان لهم حضورهم ومشاركتهم أفراح الجماهير وترقبهم للعرس الديمقراطي.

عضو المكتب التنفيذي الدكتور مالك العمر رئيس مجلس المحافظة أكد أن الاستحقاق الرئاسي يؤكد حتمية أن سورية ذات سيادة وهذا ما كفله الدستور، فلذلك كان ترشح السيد الرئيس بشار الأسد خطوة جديدة تؤكد الثبات والإصرار على المضي صفا واحدا معه وهو الذي كان معنا خلال فترة الحرب على الإرهاب .

مضحي المحيمد عضو المكتب التنفيذي قال: نحن هنا في هذا العرس الشعبي لنؤكد على كلمة واحدة وعلى رأي واحد وهو أن قائدنا للمرحلة القادمة كان وما يزال وسيكون الدكتور بشار الأسد الذي أثبت للعالم أجمع أن سورية حرة وأبية على كل من يحاول النيل منها.

ربيع العرفي عضو المكتب التنفيذي أوضح بدوره موعدنا القادم مع الانتخابات وسنقولها مجلجلة مدوية ليسمعها كل من تآمر على سورية بأنها دولة سيادة ودولة قانون وهذا ما تعلمناه من القائد بشار وسنبقى معه وسيبقى معنا في المرحلة القادمة، بل سنكون معه في شعاره الأمل بالعمل .

عضو المكتب التنفيذي زياد الكاظم أدلى بأن العملية الانتخابية ستجري وفق أسس ديمقراطية حرة ونزيهة لكننا بدورنا سنقف مع البشار الذي أهدى لسورية نصرها وأعطاها أملها في البناء والعمل لذلك نحن سندلو بما يمليه علينا واجبنا كشعب يعرف كيف يختار قائده.

عضو المكتب التنفيذي حاتم سليمان أشار الى أن الدستور الذي منح الحق والواجب في الانتخابات الرئاسية يملي علينا اختيار القائد بحكمة وعلى أسس صحيحة تضمن لهذا الشعب حياة كريمة بعد أن صبر وعانى من ويلات الحرب وعليه أن يجيد اختيار قائد المرحلة القادمة بحيث يحمل على أكتافه عبء الوطن وتطلعات شعبه وهذا لا يتحقق إلا مع السيد الرئيس بشار الأسد الذي أنطلق بسورية نحو التطوير والتحديث وها هو اليوم ينطلق بها نحو العمل ونحو المستقبل.

عضو المكتب التنفيذي مصطفى علوش بين أن هناك نهجاً واضحاً وجلياً يعرفه الجميع وخصوصا أولئك اللذين تآمروا على سورية التي قالت كلمة لا لكل محاولات النيل منها، اليوم ستقف وتقول معكم مستمرون ومعك سنكمل المشوار قائدنا البشار.

حمد رمضان الخلف عضو المكتب التنفيذي ربط بين هذا الاجتماع العفوي للجماهير ورغبتهم المشتركة أن يختاروا القائد الأنسب للمرحلة الأكثر تعقيداً وحساسية مؤكداً بأن هذه الظروف الاستثنائية التي مر بها الوطن تحتاج إلى قائد استثنائي يعبر به نحو كرامة الوجود وقوة التواجد وهذا الشعب يحتاج إلى قائد زرع فينا الأمل ووعد بأن يقرنه بالعمل، أنه القائد الاستثنائي بشار الأسد وهو قائد الشعب ونصر الوطن على الكائدين.