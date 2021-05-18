أعضاء مجلس محافظة طرطوس: سننتخب رمز الكرامة والعروبة

طرطوس – رشا سليمان

عبّر أعضاء مجلس محافظة طرطوس عن تطلعاتهم ليوم السادس والعشرين من أيار، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة بالاستحقاق الرئاسي الذي اعتبروه بمنزلة إعلان النصر إلى جانب انتصارات الجيش العربي السوري.

المهندسة خلود جديد عضو مجلس محافظة طرطوس عن قطاع المنطقة الثانية، عدّت المشاركة بالانتخابات الرئاسية حقاً وواجباً لأن الرئيس الأسد هو الرمز وهو الذي حافظ على البلد مدة عشر سنوات، والاستحقاق الرئاسي هو نصر لسورية ولحزب البعث العربي الاشتراكي، ولكونها زوجة شهيد قالت جديد: القائد الأسد هو الذي حفظ كرامتنا وكرامة شهدائنا ومستقبل أبنائنا، ونحن كأسر شهداء سنبصم بالدم للرفيق المرشح بشار الأسد.

بدوره المهندس زين يوسف عضو مجلس محافظة طرطوس عن منطقة صافيتا قال: مرشحنا هو القائد بشار حافظ الأسد رمز الكرامة العربية، والمشاركة بالاستحقاق واجب وطني وقومي وتصويت لمصير البلاد من خلال المشاركة الفعّالة، وأكد أن الاستحقاق واجب على الناخب كما هو حق له، لأن الرئيس الأسد كان مظلة سورية ومظلة الشرفاء في الوطن، وهو رمز الكرامة والإنسانية، ونعلن له العهد والوفاء.

من جهته المهندس سالم معلا عضو مجلس المحافظة عن منطقة الشيخ بدر قال: كي نكون أوفياء لدماء الشهداء والجرحى والمخطوفين، من الحق والواجب المشاركة في هذا الاستحقاق، ومرشحنا الوحيد حامي العرين الرفيق القائد بشار حافظ الأسد لأنه حارب العالم من أجل كرامة ووحدة سورية والدفاع عن الحق العربي، ولأنه الضمانة لنا ولكرامتنا ووجودنا.

رئيف بدور عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة طرطوس، أكد الأهمية الكبيرة للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي لأننا نعيش في البلاد بعد ١٠ سنوات من الحرب، خلفت الدمار والخراب، وبعد هذه الحملة الشعواء التي تجري في الغرب ضد سورية وضد رئيسها، فإن الاستحقاق تعبير عن السيادة واحترام للحق الوطني، وأي حالة تلكؤ في هذا الاستحقاق يمكن أن تنعكس بشكل سلبي على الشعب والجيش وعلى البلاد واستقلالها وسيادتها، والدولة على الرغم من كل الصعوبات والظروف الصعبة تمارس حقها الوطني والشرعي والقانوني، وأكد أن القائد الأسد لعب دوراً كبيراً في تثبيت الحق العربي ومفهوم الأمن القومي العربي، لأن ذهاب سورية كان يعني ذهاب العرب جميعاً.