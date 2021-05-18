اللجنة القضائية العليا للانتخابات: تمكين وسائل الإعلام من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات

أوضحت عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات المستشارة هبة سيف الدين فطوم أنه وقبل البدء بالعملية الانتخابية تقوم لجنة مركز الانتخاب بفتح صناديق الاقتراع أمام أعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين للتأكد من خلوها من أي ورقة ثم تقفل ولا يجوز فتح أي منها إلا عند البدء بعمليات فرز الأصوات.

وبينت المستشارة فطوم أنه يتعين على لجنة الانتخاب أن تكون حاضرة في المركز الانتخابي في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا على الأكثر من يوم الانتخابات حيث تتولى ‌تسجيل أسماء المقترعين والتأكد من شخصيتهم وفرز الأصوات في المركز وإعلان نتائجه وتمكين المرشحين أو وكلائهم ووسائل الإعلام من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات.‏

ووفق المستشارة فطوم تهيأ مغلفات الاقتراع على نمط واحد ولون واحد وتكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله محتويات ورقة الاقتراع‏ ومن حق الناخب الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية أو العسكرية حيث يسلم من رئيس لجنة مركز الانتخاب مغلفاً موقعاً عليه من قبله ومختوماً بخاتم اللجنة ثم يدخل إلى الغرفة السرية لممارسة حق الاقتراع.‏

وحسب قانون الانتخابات العامة تقفل صناديق الاقتراع في تمام الساعة السابعة مساء و‌يجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترتها لمدة خمس ساعات على الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها.

وكان رؤساء وأعضاء لجان المراكز الانتخابية في المحافظات بدؤوا أداء اليمين القانونية المنصوص عليها بقانون الانتخابات العامة أمام اللجان القضائية الفرعية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس والعشرين من الشهر الحالي.