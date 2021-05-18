الوفد الأبخازي يزور معالم دمشق ويفتتح مكتب تمثيل تجاري وصناعي في حاضنة دمر

زار الرئيس الأبخازي أصلان بجانيا والوفد المرافق بعد ظهر اليوم قصر العظم وخان أسعد باشا والكنيسة المريمية بدمشق واطلعوا على الأهمية الروحية والتاريخية للكنيسة والمعالم التاريخية لدمشق القديمة التي تجسد التراث والتاريخ السوري العريق.

وفي الكنيسة المريمية أكد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي خلال استقباله الرئيس بجانيا أن سورية صمدت بفضل تلاحم شعبها مع الجيش والقيادة وإيمانها بثقافة العيش المشترك موضحاً أن سورية تحب السلام وأخرجت للعالم العلم والثقافة والحضارة بعكس ماروج له أعداؤها. وأشار إلى أن سورية تمر بمرحلة انتخابات رئاسية وشعبها يدرك حقه وواجبه وقال: نحن على يقين أن السوريين سيقولون كلمتهم ويجب على كل الدول أن تحترم ذلك.

رافق الوفد في الزيارة رئيس بعثة الشرف وزير النقل المهندس زهير خزيم.

وافتتح الوفد الأبخازي اليوم مكتب تمثيل غرفة تجارة وصناعة جمهورية أبخازيا في سورية بحاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية بدمشق تخلل ذلك عرض للمنتجات اليدوية السورية وعروضاً فنية راقصة.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أشار خلال الافتتاح إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ولا سيما في مجال الاستيراد والتصدير بما يعود بالنفع لمصلحة الشعبين منوهاً بالحرفيين السوريين المهرة الذين غزت منتجاتهم أصقاع الأرض وأهمية الحاضنة لكونها مجمع حرفي تراثي يضم العمل والانتاج والتأهيل.

بدورها نائب رئيس مجلس الوزراء الأبخازي وزيرة الاقتصاد كريستينا أوزغان كونستانتينوفنا لفتت إلى أن افتتاح المكتب بدمشق يأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين والذي سيسهم في تعزيز التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

حضر الافتتاح الرفيق شعبان عزوز عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب العمال والفلاحين المركزي ورئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام ونائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي ورئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة والمدير التنفيذي للحاضنة لؤي شكو.