رياضيو حمص يؤكدون مشاركتهم الفعالة في الاستحقاق الدستوري

حمص- نزار جمول

يقترب يوم الاستحقاق الوطني المتمثّل بانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية ليمارس كل مواطن حقه في اختيار مرشّح يحقق طموحاته وطموحات الوطن، والرياضيون في محافظة حمص سيقولون كلمتهم ليختاروا مرشّحهم الذي سيكمل مسيرة الصمود، ويسهم في إعادة الإعمار والبناء.

سليمان الجابر “رئيس نادي المخرم” أكد على أهمية الانتخابات الرئاسية في سورية كونها ستجري في مرحلة حساسة وهامة ومصيرية من عمر وطننا العظيم، واستكمالاً للنصر الحاسم، مضيفاً بأن هذا الاستحقاق الدستوري الهام يعني للرياضيين الكثير لأنه يمنحهم الحق ليمارسوا واجبهم الوطني المقدس عبر المشاركة الفعالة والاختيار الصحيح وفق القواعد الوطنية والثوابت المقدسة.

أما الحكم الدولي صفوان عثمان فأشار إلى أن الانتخابات واجب وطني مقدس، مشدداً على أن الرياضيين سيقولون كلمتهم من القلب: نعم لربان السفينة والرياضي الأول الرفيق بشار الأسد الضامن لوحدة سورية وعزة شعبها، فمن خلال الرياضة أوصلنا رسالة للعالم نقول فيها ونبصم بالدم: نعم للرفيق بشار الأسد راعي الرياضة والرياضيين، حماه الله ونصره.

حسان عباس “مدير الكرة في نادي الكرامة” شدد على أن الانتخابات الرئاسية شكّلت حالة وطنية ديمقراطية عكست الصورة الحقيقية للشعب السوري العظيم، ومن خلال هذا الاستحقاق الكبير سنحقق انتصاراً جديداً ومهماً بالمشاركة الفعالة بالانتخابات، لأن هذا الاستحقاق واجب وطني، وكشف عباس أن واجب الرياضيين قول الكلمة الوطنية بكل صدق لمن يستحق أن يقود الوطن لبر الأمان وهو القائد بشار الأسد.

من جانبه مدرب فريق الكرامة بكرة القدم فهد عودة تحدث عن أهمية الاستحقاق الدستوري مبيّناً: لن تكون كلمتنا الوطنية في السادس والعشرين من أيار إلا لقائدنا بشار الأسد لنتابع معه المسيرة، ونحن الرياضيين سنثبت أننا نمارس حقنا الانتخابي بكل مسؤولية لنؤكد أننا انتصرنا على الإرهاب وعلى كل المؤامرات التي فشلت، ولنبدأ مسيرة الأمل بالعمل، فالأمل مع رفيقنا بشار الأسد لنرتقي للأفضل.

ولفتت لمى شمعة “بطلة العرب بالترياثلون” إلى أن المشاركة في الاستحقاق الدستوري تأتي تعزيزاً لانتصارات جيشنا البطل، حيث كان التحدي الأكبر إجراء الانتخابات في الموعد الدستوري المحدد لنثبت للعالم أجمع أننا أصحاب قرار حر، وسنحافظ على سيادتنا وقيمنا ومواقفنا النضالية عبر التاريخ، موضحة أنه في 26 أيار الكل مدعو للمشاركة في صنع مستقبل سورية المتجددة والمنتصرة على الإرهاب.