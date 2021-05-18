سورية وأبخازيا توقعان اتفاقية لتعزيز العمل البرلماني المشترك

استقبل رئيس مجلس الشعب حموده صباغ اليوم رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية أبخازيا فاليري كفارتشيا والوفد المرافق.

وخلال اللقاء بين الجانبين بحث صباغ مع كفارتشيا سبل تطوير العلاقات البرلمانية السورية الأبخازية من خلال لجان الصداقة في مجلس الشعب والجمعية الوطنية الأبخازية معربا عن أمله بزيادة أواصر الصداقة والتعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين سورية وأبخازيا في كل المحافل الدولية بما يخدم المصالح المشتركة.

وأوضح صباغ في اللقاء ما تتعرض له سورية منذ أكثر من عشر سنوات من مؤامرة وحرب كونية على كل الصعد السياسية والعسكرية والإعلامية إضافة للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والتي ازدادت حدة وضراوة مؤخراً مؤكداً أن الشعب السوري اتخذ قراره منذ بداية الحرب ضده بحتمية الانتصار مهما كلف ذلك من تضحيات.

من جانبه أكد كفارتشيا أن زيارة وفد بلاده لسورية تسهم بشكل كبير في الدفع قدما بالعلاقات بين البلدين في كل المجالات مبيناً أن بلاده ستواكب الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر الجاري من خلال وفد من الجمعية الوطنية فيها منوها بالاستعدادات الجارية في سورية حالياً لإجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد استناداً للدستور السوري.

وأعلن كفارتشيا أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب سورية ودعم قضاياها العادلة ولا سيما في مواجهة الإرهاب متوجهاً إلى رئيس المجلس بالدعوة لزيارة أبخازيا بما يسهم في تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية ولافتاً إلى أهمية الزيارات المتبادلة في تطوير مختلف جوانب العلاقات.

وخلال اللقاء أكد وزير الشؤون الخارجية الأبخازي داور كوفي وعدد من أعضاء الوفد ثقتهم بأن سورية التي تواجه الإرهاب بكل عزيمة وإصرار ستنتصر لا محالة وصولاً للقضاء عليه بشكل نهائي معربين عن شكرهم لحفاوة الاستقبال الذي حظي به الوفد منذ بدء زيارته لسورية.

وعقب اللقاء وقع الجانبان السوري والأبخازي “اتفاقية لتعزيز وتطوير العمل البرلماني المشترك” حيث أكد صباغ أن الاتفاقية تسهم في تمتين العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين وزيادة تبادل الوفود والزيارات والخبرات البرلمانية فيما أشار كفارتشيا إلى أهمية الاتفاقية في تنمية العلاقات السياسية والبرلمانية بين البلدين.

حضر اللقاء من الجانب الأبخازي نائب رئيس الجمعية الوطنية في أبخازيا ليفون غالوستيان وعدد من أعضاء مجلس الجمعية ومن الجانب السوري نائب رئيس مجلس الشعب محمد أكرم العجلاني وأعضاء مكتب المجلس ورئيس لجنة الصداقة السورية الأبخازية ومقرر وأعضاء اللجنة وعدد من أعضاء المجلس.