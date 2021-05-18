فعاليات شعبية من دمشق وريفها.. الوفاء للقائد بشار

دمشق – عبد الرحمن جاويش:

تأييداً للثوابت الوطنية والقومية ودعماً لبطولات الجيش العربي السوري الباسل الذي قدّم أروع ملاحم البطولة وحقق الانتصارات، قالت جماهير دمشق وريفها كلمتها: نعم وألف نعم للقائد بشار الأسد، قبل موعد الاستحقاق الرئاسي في الـ26 من أيار.

وفي لقاء مع “البعث” أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب المشاركة الكثيفة في يوم الاستحقاق والوقوف خلف قيادة السيد الرئيس بشار الأسد حيث نتطلع جميعاً إلى الأمل بسورية المتجدّدة بقيادته. وقال: إن الوفاء للوطن يتجسّد في ترسيخ الوفاء للقائد الرمز فنقولها مدوّية ألف نعم للقائد الأسد حامي سورية وناصرها.

رئيس مجلس مدينة الزبداني المهندس باسل الدالاتي قال لـ”البعث”: إن يوم الاستحقاق الرئاسي يوم وطني بامتياز وإن اختيارنا لقائد استطاع أن يمضي بسورية نحو النصر المؤزر، ونقول لك يا قائدنا: نعم من القلب والأمل بالعمل ونحن في الإدارة المحلية ماضون لتحقيق شعارك النهضوي نحو إعمار سورية وازدهارها.

معاون مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب المهندس عمر درويش قال: إننا ماضون قدماً خلف قيادة الأسد مرشحنا للرئاسة وبكل عزم وتصميم سنختار القائد الذي حقق لنا النصر وحمى سورية من الارهاب، ورئيسنا الأسد أهل للثقة في زمن قلّ فيه الرجال، ونحن العاملين في مؤسسة المياه نعلنها أمام العالم أجمع قائدنا إلى الأبد القائد الرمز بشار الأسد.

مدير السجل المدني في منطقة الزبداني محمد منصور قال: الولاء كل الولاء للقائد الرمز بشار الأسد وسنختاره قائداً ورئيساً وبكل فخر.

رئيس مكتب الشؤون الزراعية في اتحاد فلاحي دمشق وريفها عماد سعادات قال: الأسد خيارنا حتى تحقيق النصر الكامل، والاستحقاق الرئاسي هو استحقاق وطني، والواجب أن نشارك، ونحن الفلاحين ننتظر كغيرنا من شرائح المجتمع 26 أيار ونؤكد أننا مستمرون بالعمل ولدينا أمل بزيادة الإنتاج ..

وفي لقائنا مع مواطنين من دمشق وريفها، قال جلال مرعي حمود: سنشارك بالانتخابات واختيار بشار الأسد هو الأنسب لنهوض البلد، ونقولها في 26 أيار نعم لربّان سفينتنا نحو النصر والإعمار والاستقرار، لنستعيد مجدنا ونخطو خطوات تقرّبنا من الهدف نحو بناء سورية جديدة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد .

محمد زهير القاضي “تاجر” قال: سنشارك بكل ثقة وعزيمة واقتدار وسنختار الرجل الذي صمد في وجه الإرهاب العالمي واستطاع أن يحمي سورية من الأخطار والعمل مع الأمل، ونحن التجار نترقب مع البشار نقطة الانطلاق بمسيرة “حيّ على إعادة الإعمار والبناء والنهوض بسورية التي نحتاج إليها وتحتاج إلينا.

صاحب فندق سمير اميس الياس ناصيف ذهبية، أكد مشاركته في الاستحقاق واختيار القائد الذي استطاع أن يقود سورية نحو النصر والتحرير، وقال: “معك مكمّلين يا قائد سورية” لاستكمال مسيرة الإعمار والبناء والازدهار.

وليد الحجة “مواطن”: قال نعم ونحن معك يا بشار الأسد يداً بيد لنكمل مشوار الأمل بالعمل في بناء سوريتنا الحبيبة.