منتخب سلة الرجال يتحضّر للتصفيات الآسيوية دون مدرب!

يبدو أن رحلة منتخبنا الوطني للرجال بكرة السلة التي انطلقت أمس عبر المعسكر في مدينة كازان الروسية استعداداً لخوض النافذة الثالثة والحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا ستكون محفوفة بالمخاطر، وقد تؤثر على مسيرة سلتنا وتخرجها من حسابات التأهل.

أول المخاطر تمثّل باعتذار المدرب الأمريكي جوزيف ساليرنو عن قيادة دفة المنتخب خلال مباريات النافذة الحاسمة لتعذر حصوله على الأوراق المطلوبة لمغادرة كندا التي تعاقد لتدريب أحد أنديتها، وهذا الأمر كشف عن وجود تخبط في اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، خاصة أن رئيس لجنة المنتخبات طريف قوطرش أشار في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم السبت الماضي إلى إمكانية اعتذار ساليرنو عن تدريب منتخبنا، ولكن لم يقم أحد من القائمين على سلتنا بوضع خطة بديلة لمنتخبنا في حال اعتذار ساليرنو، فمنتخبنا الذي يتدرب في كازان بعهدة المدرب الوطني عزام الحسين بنظر الكثير من كوادر اللعبة غير قادر على قيادة المنتخب حالياً، وهذا ما يؤكد أن مهمة منتخبنا بالنافذة الأخيرة باتت صعبة بتجاوز منتخبي السعودية وقطر.

اللجنة المؤقتة لاتحاد السلة سارعت عبر منصات التواصل الاجتماعي للإعلان أنها اتفقت مع مدرب أجنبي بديل لساليرنو لقيادة المنتخب، ولكن دون الإعلان عن هوية المدرب، ولا عن مؤهلاته أو جنسيته، وهذا ما أثار استغراب الشارع الرياضي، كما كشف في الوقت نفسه عن قلة احترام لكافة الإعلاميين كون الخبر أعطي حصرياً للناطق الإعلامي لاتحاد السلة، وكأنه سبق صحفي يحسب له.

من جهة أخرى فإن التعاقد مع مدرب أجنبي جديد بهذه الفترة لا يصب بمصلحة المنتخب، فالفترة المتبقية لخوض مباريات النافذة الثالثة قليلة، والمدرب بحاجة لفترة شهرين على الأقل ليتأقلم مع اللاعبين، وتطبيق الفكر التدريبي الخاص به.

المخاطر التي تحدق بسلتنا لم تنته، وبدأت قبل التوجه لمعسكر كازان، حيث اعتذر أفضل لاعب محلي رامي مرجانة عن الالتحاق بصفوف المنتخب لأسباب عائلية، كما اعتذر محمود طراب لأسباب شخصية ولظروف عمله في الإمارات، كما لم يتم توجيه الدعوة للاعب مجد بو عيطة وسط أكثر من إشارة استفهام واستغراب، وما زاد الطين بلة دعوة اللاعب شريف العش وهو الذي أبعده المدرب ساليرنو في الاستعداد الأخير للجولة الحالية قبل أن تؤجل، مع العلم أن هناك لاعبين برزوا بشكل ملفت في مركزه ولم تتم دعوتهم، ليكون السؤال الذي يطرح: من الذي دعا اللاعبين؟ وما هي المعايير التي تم الارتكاز عليها لتتم دعوة لاعبين على حساب آخرين؟.

أما بالنسبة للاعب الأمريكي المجنس جورج كيل فهو لن يلتحق بالمنتخب إلا في التاسع من الشهر المقبل في معسكر الأردن، وسيحرم الكادر التدريبي للمنتخب من تواجده مع اللاعبين، وبالتالي ستكون عملية الانسجام قبل خوض المباريات ضعيفة ما بين “كيل” وبقية اللاعبين، إضافة إلى أن كوادر اللعبة باتت تتخوف من عدم التحاق اللاعب بالمنتخب في مباريات النافذة، وعندها سيكون المنتخب فقد أحد أهم عناصر قوته.

عماد درويش