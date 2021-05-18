هل يمكن الاستغناء عن الكمامة بعد تلقي لقاح كورونا؟

كشف خبير طبي مدى إمكانية الاستغناء عن ارتداء الكمامة بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد. وقال أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة إنه ينبغي على الجميع الالتزام بارتداء الكمامة حتى بعد تلقي لقاح كورونا.

وعزا الخبير الطبي ذلك إلى أن لقاحات كورونا لا تعطي وقاية من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 100%. ونصح الناس بالتقيد بجميع الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامة وغسل اليدين جيداً أو تعقيمها بالكحول، حتى بعد تلقي اللقاح.

وأوضح أن من يحصل على اللقاح يظل عرضة للإصابة بفيروس كورونا بنسبة ما حتى بعد تلقي اللقاح، الأمر الذي يجعل ارتداء الكمامة ضرورياً للوقاية من العدوى، وأشار إلى أن الحاجة إلى ارتداء الكمامة سوف تتراجع بعد تلقي اللقاح، ولكن لن يحدث ذلك إلا بعد الوصول إلى ما يعرف باسم مناعة القطيع. وبين أن هذا يمكن أن يحدث بعد حصول 70% تقريباً من المجتمع، على اللقاح لتقل بعدها أهمية ارتداء الكمامة.