اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ الأنشطة السياحية السورية والأبخازية

دمشق- عبد الرحمن جاويش

وقّعت وزارة السياحة اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة السياحة في أبخازيا لتنفيذ الأنشطة السياحية المختلفة والترويج للمنتجات السياحية للبلدين، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتوسيع التعاون السياحي المشترك بما يتوافق مع القوانين والتشريعات الناظمة في كلا البلدين.

وأكد وزير السياحة محمد رامي مرتيني في تصريح لـ”البعث” أن الاتفاقية تتضمن تنفيذ الأنشطة والفعاليات المشتركة لتأسيس وإقامة التواصل المباشر بين الجهات المعنية في القطاع السياحي، وتعزيز الترويج لمقومات التراث الطبيعي والثقافي والتاريخي لكلا البلدين، وإقامة فعاليات وأيام سياحية متبادلة تشارك فيها المؤسسات السياحية الأبخازية والسورية يتمّ فيها الترويج لسياحة فن الطهي والتراث المادي واللامادي، وعرض مقومات الجذب السياحي الموجودة لديهما، وتنفيذ ورشات عمل بين وكالات السياحة والسفر والمؤسّسات العاملة في المجال السياحي لتبادل المجموعات السياحية السورية والأبخازية، وتهيئة الظروف لإحياء مسارات سياحية تقليدية وإنشاء مسارات سياحية جديدة، والتنسيق بين الجهات المعنية لتبسيط إجراءات الدخول عبر المعابر الحدودية.

كما تشمل الاتفاقية صياغة وتنفيذ برامج مشتركة ومشاريع سياحية بين البلدين تساهم في تنمية وتطوير مناطق سياحية، وتشجيع تبادل الخبرات بين العاملين في المؤسسات السياحية الحكومية ومنشآت الفنادق والإطعام وشركات النقل السياحي والجمعيات والمنظمات السياحية، والتعاون في مجال التعليم والتدريب السياحي والفندقي وتبادل المدربين والمتدربين، ودراسة إمكانية إقامة معارض دائمة أو دورية لمنتجات الصناعات التقليدية، وتبادل المعلومات الإحصائية، والقوانين والتشريعات الناظمة للسياحة وكافة المعلومات المتعلقة بالأنشطة التي تدخل في صناعة السياحة والمتعلقة بحماية التراث الطبيعي والثقافي والأسواق السياحية والمواد الترويجية.

وقع الاتفاقية وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني ووزير السياحة بجمهورية أبخازيا تموراز خيشبا في مقر مجلس الوزراء.