الخارجية تدعو السوريين في الخارج إلى المشاركة بالانتخابات الرئاسية تأكيداً لإرادتهم الحرة وانتمائهم الوطني

دعت وزارة الخارجية والمغتربين المواطنين السوريين في الخارج إلى المشاركة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية يوم غد الخميس تأكيداً لإرادتهم الحرة وانتمائهم الوطني والمساهمة في بناء سورية المتجددة التي يقرر مستقبلها السوريون وحدهم.

وأوضحت الوزارة في بيان أن مشاركة المواطنين في المغتربات بهذا الواجب الوطني تشكل التأكيد الأبلغ على التمسك باستقلالية القرار الوطني وإفشال كل المحاولات الرامية لفرض الوصاية على السوريين ورهن إرادتهم لمشيئة الآخرين، مؤكدة أن الأوطان الحرة يبنيها الأحرار والسوريين على مر التاريخ كانوا عنواناً للكرامة ورمزاً للحرية ونبراساً في التمسك بإرادتهم الحرة ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤونهم.

وتوجهت الوزارة للمواطنين السوريين في المغتربات بالقول: إن “سفارات وطنكم والعاملين فيها يفتحون قلوبهم قبل أبوابهم لاستقبالكم لممارسة هذا الواجب الوطني والمشاركة مع السوريين في داخل الوطن بهذا الاستحقاق الوطني المهم وليكن شعاركم.. من أجل سورية سأشارك في الانتخابات الرئاسية”.

وفي وقت سابق، أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان أن السفارات السورية في العديد من دول العالم أنهت الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج، وسط تعاون كبير مع المؤسسات الاغترابية لإتمام الاستحقاق الدستوري بالشكل الأمثل تجسيداً لتمسك السوريين بقرارهم السيادي، ولفت إلى الانتهاء من إعداد وتدقيق السجلات الانتخابية في السفارات بحيث تمّ تحديد الأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب وفقاً لقانون الانتخابات العامة ومن لا يحق لهم مثل المحجور وفاقد الأهلية نتيجة مرض ما أو المحكوم بجناية أو جنحة.

وأشار سوسان إلى أهمية دور المغتربين السوريين في إتمام العملية الانتخابية بالشكل الأمثل عبر التعاون الكبير بين السفارات والمؤسسات الاغترابية، التي قامت بشرح مضامين العملية الانتخابية وأهميتها، داعياً إلى المشاركة في الانتخابات باعتبارها قراراً وطنياً جامعاً، مؤكداً أنه في العشرين من الشهر الحالي سنرى تعبير المغتربين عن انتمائهم للوطن وتمسكهم بالقرار السيادي، وأن سورية للسوريين ولا أحد يمكنه تقرير مصيرها إلا أبناؤها أنفسهم.