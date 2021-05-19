جماهير اللاذقية: البشار ضمانة سورية القوية

اللاذقية – مروان حويجة:

كثيرة هي الآمال والتطلعات المشرقة التي تتجلّى في السادس والعشرين من أيار موعد الوفاء الشعبي الذي يجدّد فيه السوريون عهد الوفاء للقائد الرمز بشار الأسد في الاستحقاق الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية، ليعلنوها بصوت سوري واحد: نعم للقائد الأسد لولاية دستورية حديدية، لأنهم أكثر تمسكاً وتشبثاً بالقيم والمبادئ والثوابت الوطنية التي تترسخ.

تهاني شليحة رئيسة مكتب الشباب الفرعي: السادس والعشرون من أيار يوم الفصل وتأصيل الأصل ليس كباقي الأيام، فيه ستكون كلمة الفصل، الكلمة التي سيقولها كل مواطن سوري ويعبّر من خلالها عن اختياره لرئيسه، وأضافت: نريد من العالم كله أن يأتي ويرى بأم عينه كيف سيقول المواطن كلمته وهو يمارس حقه الانتخابي، وإن لم يقدر العالم أن يأتي إلى سورية فليرسل إعلامه وأنواع عدسات كاميراته ليعرف ماذا تعني الكلمة بالنسبة لنا نحن السوريين، نعم كلمتنا ستعبّر عن عقيدتنا وإيماننا ووجداننا وحقيقة يقيننا، نعم ستعبّر عن شرف كل سوري وهو يدلي بصوته في صناديق الاقتراع، وأردفت: سنقول نعم لمن كرس دعائمه وأرسى ركائزه فصنع النصر وحمى الأرض والعرض، سنقولها نعم للقائد الرمز بشار الأسد.

الدكتور إبراهيم البب – عميد كلية الآداب و العلوم الإنسانية في جامعة تشرين: لأجل كل ما هو خير وأمل وارتقاء لبلدنا الحبيب نحو غدٍ أفضل و مستقبلٍ أجمل نقولها: مع قائدنا الرمز بشار الأسد نكمل المسيرة ونمضي في الانتصار و الإعمار. نجدّد عهد الوفاء للقائد الذي قاد المعركة بكل شجاعة واقتدار ووقف شامخاً صامداً في وجه الإعصار.

الاقتصادي غسان خير – إدارة وتسويق منتجات زراعية قال: نحن نعمل للامل تحت راية وقيادة الرئيس الأسد خيارنا الأوحد في تحقيق مستقبل سورية الواعد بالإعمار و الخير و النماء.

أنطوان أرملة رئيس نقابة التمريض والمهن الصحية المساعدة الطبية والصحية المساعدة: خيارنا هو التعبير عن المطلب الجماهيري النابع من محبة الوطن ومحبة الراعي الأول والضامن لمستقبل سورية القادمه على تطورات مهمه ومفصليه وخيارنا القائد الرمز بشار الاسد ضمانه للعيش المشترك والنهوض بقوة لتحقيق طموح جماهير شعبنا الذي عانى من ويلات الإرهاب والحقد الصهيوني الاميركي.

المهندسة ماريت ابراهيم طنوس جريدة الوحدة: نقول نعم للقائد الأسد رمز كرامتنا ومجسّد آمالنا وتطلعاتنا ونحن أكثر التفافاً حول قيادته المظفّرة و أعمق انتماءً لفكره و نهجه.

أمجد قرقماز – أمين الفرقة العاشرة في مؤسسة السورية للتجارة: سأقول نعم للقائد الأسد لأنه الضامن وصمّام الأمان لإفشال كل مخطط يهدف لتقسيم سورية و لأنه حرّر الأرض وقاوم لإكمال تحرير كل شبر من أرض سورية من رجس الإرهاب الذي عاث فساداً في ارضنا الحبيبة.

سامية علي أمينة سر نقابة التمريض والمهن الطبيه والصحيه المساعده : نقولها نعم لقائد الوطن ورمزه الرفيق بشار الأسد، نعم وبكل فخر ورؤوسنا مرفوعة كجبل قاسيون، نعم للابن البار لسورية القائد الشامخ، فيما قال ياسر محمد اسماعيل – قطاع أعمال: نتطلع إلى الأمل الواعد الذي يجسدّه القائد الرمز بشار الأسد، الذي حمى البلاد وصان التراب ودحر قوى الإرهاب والظلام لتبقى سورية منارة حضارية مشرقة.

محمد أمير اسماعيل – طالب طب أسنان: في السادس والعشرين من أيار سنكون أهل الوفاء لرمز الوفاء للقائد الأسد لأنه الضمانة الوحيدة لسورية القوية، ولأنه الأمل الوحيد لتبقى سورية عصية منيعة على قوى الإرهاب والظلام، ولتظل قلعة حصينة في وجه المؤامرات.