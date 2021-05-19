رياضيو اللاذقية سيقولون “نعم” لداعم الرياضة والرياضيين

اللاذقية– خالد جطل

أيام قليلة تفصلنا عن الاستحقاق الدستوري والعرس الوطني المتمثّل بانتخابات رئاسة الجمهورية التي ستشكل منعطفاً بتاريخ سورية الحديثة التي واجهت قوى الشر مقدمة تضحيات جساماً في سبيل رفعة الأمة، حيث كان لرياضييها دور في الانتصار على الطغاة من خلال الشهداء الذين قدموا أرواحهم قرابين فداء.

“البعث” التقت بعدد من رياضيي اللاذقية، واستطلعت آراءهم، حيث أكدت رشا الشمالي، رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي، أن المشاركة في الاستحقاق الدستوري واجب وطني بالمقام الأول، وأن انتخابات الرئاسة تعكس مدى حبنا وتمسكنا بوطننا وقيادتنا الحكيمة، وأضافت: الإدلاء بصوتنا تأكيد على هويتنا الوطنية، وأننا أصحاب قرار بمستقبل وطننا، واختيارنا للرفيق بشار الأسد ينبع من أنه مرشّح السوريين أجمع، والرياضيين بشكل خاص، وسنكمل المشوار معاً، وسنقول نعم لداعم الرياضة والرياضيين، سنقول نعم لمن دعم وكرّم الرياضة وأبطالها، نعم لمن تابع أدق تفاصيل أبطالنا بكل الألعاب، فكان البوصلة الوطنية بحق.

من جهتها حلا إسماعيل، عضو اللجنة التنفيذية، رئيس مكتب الألعاب الفردية باللاذقية، تحدثت عن أهمية الاستحقاق، مشيرة إلى أنه يأتي تتويجاً لصمود قائد وجيش وشعب بوجه حرب كونية شنت على بلدنا، موضحة: سأقول نعم لمن طرح شعار “الأمل بالعمل”، القائد بشار هو أمل كل الرياضيين وداعمهم الأول، قبل الانتخابات بأيام نعود بشريط الذكريات لنسترجع استقبال القائد للرياضيين الأبطال بكل الألعاب، وتوجيهه الكريم بتكريمهم لتأمين مستقبلهم بعدما رفعوا علم الوطن، سنقول نعم لمن يعيش بيننا بروحه وقلبه، لمن يدعمنا ويصر على تأمين أفضل المشاركات لرياضيينا من خلال معسكرات وبطولات قارية وعالمية.

أما المهندس يحيى شريبة، رئيس دائرة المنشآت الرياضية في فرع الاتحاد الرياضي باللاذقية، فقال: ننتظر بفارغ الصبر موعد الاستحقاق الدستوري لندلي بصوتنا للرفيق بشار الأسد، ولنقول للعالم أجمع هذا هو خيارنا، خيارنا لمن صمد بوجه الإرهاب وداعميه، من كان مثالاً وقدوة لنا بحب الوطن والتضحية لأجله، سنقول نعم لشخصية وطنية بامتياز تتابع أدق تفاصيل حياتنا كمواطنين، ولا ننسى قرار فرز المهندسين الذي صدر قبل أيام، حيث تم توظيف 6500 مهندس من مختلف الاختصاصات في مكرمة جديدة تضاف لمكرمات قائد خرج من بين الشعب.

فادي الأخرس، عضو اتحاد القوس والسهم، والأب الروحي للعبة في اللاذقية، ومدرب منتخبها، شدد فقال: ما خطّه التاريخ في سطور من ذهب في عقول وقلوب السوريين الشرفاء الوطنيين من صمود وانتصارات وحكمة، لا يمكن أن يكون ممثّل هذه الفئة إلا من اختاره التاريخ ليكون ربان السفينة التي ستستمر في الإبحار رغم الصعوبات والضغوطات، الدكتور بشار حافظ الأسد، يمثّلني ويمثّل كل الرياضيين، نقول له: معك نكمل الطريق الى بر الأمان والانتصار.

أما هيثم حبيب، رئيس اللجنة الفنية للجودو باللاذقية، فقال: كرياضي سأختار الرفيق بشار الأسد لصموده وتمسكه بوطنه والدفاع عنه بوجه الحرب الكونية ضد وطننا الغالي، أختار رئيسي الذي وقف بوجه 105 دول سعت لتدمير وطننا، سأختار من دعم الرياضة بلا حدود ليرفع علم سورية عالياً بالمحافل الدولية، وأصوّت لمن كرّم الأبطال وأصحاب الإنجازات .

وأشارت رباب حسن، رئيس اللجنة الفنية للدراجات، إلى أنها كرياضية ستشارك بالعرس الوطني الذي سيكون بمثابة تأكيد شعبي بامتياز، ورسالة للعالم أجمع بأننا نقف صفاً واحداً مع قائدنا الرمز بشار الأسد لنكمل مشوار صمودنا وانتصارنا بوجه الإرهاب وداعميه، ولنبني سورية الجديدة، متسلّحين بمحبة وطننا وقائدنا، ومستلهمين من فكره ومقولته: “الأمل بالعمل” التي ستكون أنموذجاً لكل ما هو قادم .

وأكد الكابتن عمار الشمالي، مدرب فريق جبلة، أن المشاركة بالانتخابات الرئاسية ليست مجرد حق وواجب، بل هي مشاركة لصون وطن ضحى من أجله الشهداء، وخطوا بدمهم الأمن والأمان لشعبنا، وأردف الشمالي: سنعمل سوياً لبناء وطن تكالبت عليه الأعادي، ومازال أملنا كبيراً بالرفيق بشار الأسد لاستكمال انتصارنا على قوى الشر وداعميهم، ومشاركتنا بالانتخابات هي انتصار قائم بذاته.