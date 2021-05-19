مهرجانات شعبية في المحافظات دعماً لترشح القائد بشار الأسد

واصلت الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية في المحافظات تنظيم الوقفات الوطنية دعماً للاستحقاق الرئاسي والمرشّح الدكتور بشار حافظ الأسد، حيث أكد المشاركون تمسكهم بواجبهم الدستوري في الانتخاب والتصويت لمن سيقود سفينة سورية إلى بر الأمان.

حلب

وفي( حلب – معن الغادري) تتواصل في حلب مدينة وريفاً إقامة الاحتفالات الجماهيرية والشعبية دعماً لترشح الرفيق الأمين العام للحزب القائد بشار الأسد لمنصب رئيس الجمهورية .

وليل أمس طافت شوارع حلب مسيرة جماهيرية كبيرة نظمها الاتحاد الوطني لطلبة سوزية فرع حامعة حلب تقدمها الرفاق أمين وأعضاء قيادة فرع جامعة حلب للحزب ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وأساتذة الجامعة ورئيس وأعضاء فرع الاتحاد الوطني في الجامعة وحشد كبير من الطلبة .

وحمل المشاركون في المسيرة صور القائد بشار الأسد ولافتات كتب عليها الأمل بالعمل والأمل بالشباب ، في دلالة على أهمية دور الشباب في عملية البناء والأعمار ، وتأكيداً على أن الاستحقاق الوطني المتمثل بإنتخاب رئيس الجمهورية يشكل محطة مهمة ومفصلية في حياة السوريين ، ويؤكد انتصار سورية على الإرهاب .

الرفيق ياسر جاويش رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في جامعة حلب بين أن هذه المشاركة الحاشدة لطلبة جامعة حلب في مسيرة الوفاء ، هي تعبير عم عمق الولاء والانتماء للوطن وقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد الذي يمثل آمال وتطلعات الشباب وكل الأجيال بمستقبل واعد ومشرق ، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية هي تتويج لانتصار الشعب السوري الى الإرهاب ، وتأكيد على الثوابت الوطنية وعلى وحدة الشعب والأرض ، والسوريون في السادس والعشرين من الشهر الجاري سيكونون على موعد مع الفرح والإنتصار بإنتخاب رمز وعزة الوطن السيد الرئيس بشار الأسد .

فراس أمين من كلية الحقوق سنة رابعة أوضح أنه من الطبيعي والمنطقي أن ندعم ترشح الرفيق بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية لأنه يمثل آمالنا وتطلعاتنا ولأنه حافظ على الوطن وحمى الشعب وحقق الإنتصار على الإرهاب وداعميه ، واليوم وفي هذه الأيام التاريخية والاستثنائية التي يعيشها الوطن لا بد من أن نبادله الحب والوفاء ، وان نقول له وبصوت عالٍ مكلمين معك والأمل بالعمل .

باسل الحسين من كلية الاقتصاد أكد أن مشاركتنا في الانتخابات الرئاسية هي تعبير صادق عن الوفاء لأهل الوفاء السيد الرئيس بشار الأسد الذي صمد وقاوم وأسقط وأفشل كل المؤامرات التي أحيكت ضد الوطن ، ومشاركتنا في الانتخابات هي تأكيد على الانتصار وتجسيد للحياة الديمقراطية والدستورية وتعميق للقيم والمبادىء والثوابت الوطنية ، ونحن اليوم نؤكد أننا مكملين المشوار مع القائد بشار لبناء الوطن وتحصينه ضد أعدائه .

يزن الغادري طالب سنة أولى في كلية هندسة العمارة قال المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ، وهذا الحق الدستوري يجب أن نمارسه بروح عالية من المسؤولية والوعي والنضج لنكون شركاء حقيقين في بناء سورية المتجددة ، وبالتالي من الطبيعي أن نكمل المشوار مع القائد بشار الأسد الذي لم يهادن ولم يساوم على ذرة تراب واحدة فكان المدافع القوي عن الوطن وعن الشعب وعن قضايا الأمة.

أديب جلب طالب في كلية الصيدلة أشار إلى أن الاستحقاق الرئاسي هو عرس وطني حقيقي ، وهو مشروع بناء وطن قوي عصي على الأعداء، والطلبة والشباب عموماً سيقولون في السادس والعشرين من الشهر الجاري نعم لصانع مجد الوطن وانتصاراته نعم للعزة والكبرياء والشموخ ونعم للبناء والإعمار بقيادة ربان هذه الأمة السيد الرئيس بشار الأسد .

عبد القادر الجمعة طالب ماجستير في كلية الزراعة أكد بأن الانتخابات الرئاسية واجب وطني ومقدس وعلى المواطنيين التعبير عن رأيهم واختيار من يمثلهم ويحقق آمالهم وتطلعاتهم ، مبيناً أن المرحلة القادمة تتطلب أن يكون الجميع شريكاً في بناء الوطن وهي فرصة لتعزير حالة الانتماء ورفع شعار الأمل بالعمل والمضي خلف قيادة السيد الرئيس بشار الأسد الحكيمة والشجاعة لاستكمال مشروع النهوض الحقيقي وعلى مختلف المستويات .

اللاذقية

وفي ( اللاذقية – مروان حويجة) بدأت القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية برئاسة نائب رئيس الجبهة محمد ابراهيم الشعار لقاءها الموسع مع الفعاليات الحزبية و الجبهوية و الشعبية في محافظة اللاذقية و أكد الرفيق الشعّار أن الاستحقاق الدستوري لانتخابات الرئاسة الجمهورية هو معركة حقيقية يخوضها الوطن لاستكمال الانتصارات التي حققتها سورية بجيشها الباسل و بقائدها الرمز السيد الرئيس بشار الأسد مؤكدا على الدور الهام

الاستحقاق هو استكمال لمعركة الانتصار و عليكم كأحزاب أن تنزلوا إلى الناس و تلامسوا وعيهم و تحثّوا الناس على المشاركة لردّ الحدّ الأدنى من الجميل و الوفاء لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد.

كسب

في سياق متصل، احتشد أهالي مدينة كسب بكل فعالياتها الشعبية و الرسمية و الاجتماعية والروحية والأهلية وهم يستذكرون أن أنهم لم يتخلوا عن واجبهم الوطني في كل الاستحقاقات الماضية برغم إرهاب أردوغان و مرتزقته و شاركوا في انتخابات رئاسة الجمهورية قبل سبع سنوات رغم أنهم كانوا حينها بعيدين عن منازلهم بعد أن سيطرت عليها التنظيمات الإرهابية المدعومة من حكومة أردوغان ، و ها هم اليوم يتلاقون على الفرح الشعبي والاحتفالات الجماهيرية مع أهالي القرى المجاورة بإقامة هذا الاستحقاق في بلدتهم مع أجواء الامن والامان التي صنعها أبطال الجيش العربي السوري الباسل في ظل القيادة الحكيمة و الشجاعة لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد و يؤكد أهالي بلدة كسب في احتفاليتهم الجماهيرية الحاشدة وفاءهم لقائد الوطن لتكون هذه الاحتفالية في البلدة التي لاتزال شاهدة على حقد الإرهاب و وحشية داعميه و يؤكد أهالي بلدة كسب من خلال الاحتفالية الجماهيرية الحاشدة أنهم على الموعد في 26 من الشهر الحالي لانتخاب القائد الرمز بشار الأسد عربون وفاء لقيادته و رعايته و حكمته و شجاعته و عرفاناً بالوفاء لبواسل حماة الديار و لدماء الشهداء الأبرار الأطهار.

حماه

وفي (حماه- منير الأحمد): دعماً لترشح الرفيق الدكتور بشار الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي لرئاسة الجمهورية أقامت شعبة المدينة الثانية للحزب تجمع جماهيري في الحي الرياضي بمشاركة الرفاق المهندس أشرف باشوري أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من اعضاء قيادة فرع حماة للحزب وعدد من اعضاء مجلس الشعب . كما أقام أهالي قرية البياضية بريف مصياف الجنوبي فعالية جماهيرية بمناسبة الاستحقاق الرئاسي.

وأكد المشاركون في التجمعين أن الشعب السوري يعيش أيام ولحظات تاريخية واستثنائية ويجسد كل معاني الوفاء والولاء للوطن ولقائد ا‎لوطن السيد الرئيس بشار الأسد بانتظار العرس الوطني الدستوري في السادس والعشرين من الشهر الجاري ليقول نعم لمن حقق الانتصار للوطن ولمن صمد وقاوم الإرهاب وانتصر عليه وليؤكد أن الأمل بالعمل لبناء سوري المتجددة العصية على الأعداء.

وقال الرفيق أمين فرع الحزب خلال حضوره تجمع الحي الرياضي أن سورية اليوم تعيش نصراً جديداً بعد أن انتصرت على الإرهاب وداعميه هذا النصر يتمثل بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري ولتجديد البيعة للرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الاسد الذي لم يفرط بذرة تراب واحدة وصمد في وجه أشرس حرب إرهابية عرفها التاريخ ، موضحاً أن هذا النصر المؤزر تحقق بفضل صمود الشعب وتضحيات أبطال الجيش وحكمة وشجاعة القائد الأسد.

بدوره بين أمين شعبة المدينة الثانية للحزب رائد عثمان أن المشاركة في الاستحقاق الوطني واجب وطني ورسالة للعالم مفادها أن السوريين وحدهم من يقرروا مصير وطنهم وهم قادرون على بنائه وإعماره.

وبين مختار الحي الرياضي أن المشاركة الواسعة في هذا التجمع الجماهيري يؤكد أن أبناء الوطن سيشاركون بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في الأسبوع المقبل واختيار الأنسب والاقدر على قيادة السفينة للمرحلة المقبلة مؤكداً أن مرشحنا الوحيد هو القائد بشار الأسد .

من جهته أكد مزيد سراقبي من أهالي الحي أن هذا الاستحقاق الانتخابي هو خطوة متقدمة في ممارسة الديمقراطية الحقيقية في سورية اختيار القائد بشار الأسد لقيادة سورية الى بر الأمان ومتابعة مسيرة البناء والعطاء مسيرة التطوير والتحديث.‏

إدلب

وفي (إدلب: يحيى بزي): تواصل الفعاليات الشعبية والأهلية والمجتمعية استعداداتها ليوم السادس والعشرين من أيار للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث نظمت فرع الجبهة الوطنية التقدمية لقاء جبهوياً، كما نظم مكتب التربية والطلائع والتعليم العالي الفرعي لقاءً تربوياً في حماة، والذي أكد فيه مدير تربية إدلب المهندس عبد الحميد معمار أن انتخاب القائد المقاوم بشار الأسد لأنه الضامن الوحيد لوحدة سورية وشعبها ولتبقى رسالة العلم مستمرة وشمسهُ ساطعة تضيء الطريق أمام أجيالنا، مشيراً أن التربويون سيثبتوا للعالم أجمع أنهم مجمعون على إختيار الكرامة والعزة والشموخ، ومن جانبه نقيب المعلمين طالب سفلوا نوه للمراسيم التي أصدرها القائد بشار الأسد والتي صبت في مصلحة المعلمين.

وفي ذات السياق نظم مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي ندوة حوارية بعنوان “القائد بشار الأسد… الأمين المؤتمن” التي تحدث فيها مدير مدرسة الإعداد الحزبي الفرعية بإدلب الرفيق الدكتور فريد ميليش عن صفات القائد الرمز بشار الأسد واستراتيجيته بالتركيز على الواقع وامتلاكه الرؤية والمنهجية مهما كانت الأهداف صعبة والظروف قاسية، وعندما يتحدث لشرائح المجتمع ونقاباته ومنظماته فإن كلماته تحمل برنامج عمل ، وعلى المنابر السياسية والإعلامية يبهر العدو قبل الصديق وهو الذي يمتلك النظرة الثاقبة والإستشراف للمستقبل مضيفاً أن صفات الأسد أكسبته حب شعبه وإلتفافهم حوله وأن الشعب يرى فيه الأمل بالنصر والخلاص من الإرهاب.

وفي السياق ذاته نظمت الفعاليات الأهلية والمجتمعية وأبناء محافظة إدلب المقيمن في حلب مهرجاناً وطنياً ألقيت فيه عدد من القصائد الشعرية الوطنية بالإضافة لعدد من الفقرات الفنية الوطنية، وعبر الحضور في اللقاءات والمهرجان والندوة عن ثقتهم المطلقة بالقائد الرمز بشار الأسد وأنهم ينتظرون يوم السادس والعشرين من أيار لرد الوفاء بالوفاء والولاء والمحبة للقائد الذي تجذر في سورية وقاوم كل الضغوطات والظروف القاسية وانتصر على دول ذات هيمنة تخشى الدول العربية الآخرى من رفض املائاتها لأن قرارها السيادي مسلوب، بيمنا القائد الأسد وقف في وجه تلك الدول ورفض كل املائاتها وصمد مع شعبه الذي أحبه وأعتبره رمز الوحدة للوطن.