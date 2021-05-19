مهندسو إدلب: مع القائد البشار لاستكمال مسيرة الإعمار

إدلب – يحيى بزي:

بيّن نقيب المهندسين بإدلب أحمد كروم أن الاستحقاق الرئاسي هو انتصار لإرادة الشعب ووفاء للتضحيات التي قدّمها آلاف الشهداء ولدمائهم الزكية التي روّت تراب الوطن على كامل مساحة سورية لحماية الأرض والعرض وتطهير كل شبر من وطننا، مشيراً إلى أن المشاركة بالانتخابات هي واجب وطني وأخلاقي، وانتخاب القائد بشار الأسد هو استمرار للمعركة ضد الإرهاب وإعادة البناء والإعمار واستكمال لمسيرة بناء سورية الحديثة.

بدوره مدير الخدمات الفنية بإدلب المهندس عزت خليل أشار إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية شأن داخلي لدولة ذات سيادة وعضو مؤسس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يحق لأي دولة كانت التدخل فيها مطلقاً، وأن إجراء الانتخابات بعد مضي أكثر من عشر سنوات من الحرب الكونية على سورية يعدّ مفصلاً مهماً وتاريخياً ويعبّر عن مدى قوة وتماسك الدولة بمؤسساتها الدستورية رغم محاولة النيل منها وتفكيكها عبر منصات مصنّعة خارجياً تحت مسميات عدة لتحقيق أهداف قد عجزوا عن تحقيقها سواء بالمحافل الدولية أم بالعمليات العسكرية باستخدام الفصائل الإرهابية مع تقديم دعم مطلق، وتعني لمواطني إدلب تأكيداً راسخاً بأن إدلب، رغم سيطرة العصابات الإرهابية على أجزاء منها بدعم خارجي ،ستبقى محافظة سورية وطنية تشارك في الاستحقاقات الدستورية، ونجاح هذه الانتخابات رغم كل المعوقات الخارجية هو انتصار جديد وإسفين يدقّ في نعش الإرهاب العالمي وداعميه إيذاناً بنهايته القريبة جداً، مؤكداً أن ثبات القائد بشار الأسد على المواقف العروبية الأصيلة كان له الأثر الكبير في تقوية دور الأصدقاء في المحافل الدولية وزيادة الثقة بينه وبين شعبه، لأنه القائد الرمز والصلب على أعدائه والأب الحنون لمواطنيه وشعبه، ولذلك أهالي محافظة إدلب يعدّون المقاوم بشار الأسد الخيار الأوحد الذي يرون فيه عودة كل شبر من رجس الإرهاب وداعميه.

من جهته، أوضح مدير عام مؤسسة مياه إدلب المهندس محمد عجمي أن الاستحقاق الرئاسي هو ردّ على كل دول العدوان التي أرادت شراً بوطننا سورية وتأكيد أن سورية هي مهد الحضارة والديانات السماوية، وهي تنفض غبارها من حرب ظالمة أدارتها دول الظلام والعدوان، مبيّناً أن انتخاب القائد المقاوم الدكتور بشار الأسد يأتي لأنه صمام أمان سورية والضامن الحقيقي لاستقرار سورية وتطوّرها، فهو خير من يصون الأرض والعرض، وبقيادته الحكيمة ستعود كل ذرة تراب من وطننا الحبيب إلى أهلها.

من جانبها المهندسة عبير أبو حجر بيّنت أن الانتخابات الرئاسية التي سيشارك بها مهجرو محافظة إدلب المنتشرون في كل المحافظات السورية، هي تعبير صادق عن تمسّكهم بأرضهم وانتمائهم الوطني، وهم سور محبة للقائد الرمز بشار الأسد الذي بات لسان الأمل عند كل مواطن، مؤكدة أن المهندسين قوة البناء التي ستبني مع السيد الرئيس بشار الأسد ما دمّره الإرهاب، فمعه وبه نكمل طريق النصر والإعمار.