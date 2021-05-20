الحرفيين: سنصوت لمن دعم الإنتاج القائد المفدى بشار الأسد

دمشق- بسام عمار

أكد حرفيو سورية عن اعتزازهم وثقته بالقيادة الحكيمة للقائد المفدى بشار الأسد وأنهم سيشاركون كباقي أبناء الشعب العربي السوري في انتخابات رئاسة الجمهورية بكثافة .

رئيس الاتحاد العام للحرفيين الرفيق ناجي الحضوة أوضح / للبعث/ أن الانتخابات هي محطة حاسمة في تاريخ سورية ومن الطبيعي أن يشارك الحرفيون فيها وهم الشريحة الإنتاجية والخدمية بكثافة لأنهم وعبر العقود الماضية كانوا الأوفياء لوطنهم وقيادتهم وتنظيمهم النقابي ولكي يمارسوا حقهم الدستوري والوطني مشيرا إلى أن القطاع الحرفي تطور خلال الأعوام الماضية تطورا كبيرا وكانت مساهمته بالناتج المحلي مهمة جدا وهذا التطور بفضل دعم القيادة وعلى رأسها الرفيق بشار الأسد وكانت ذروة العطاءات للاتحاد إصدار المرسوم 44 والذي عد الاتحاد منظمة شعبية ذات طابع مهني واجتماعي وشخصية اعتبارية وإصدار طابع باسم الاتحاد والتوسع بالمناطق الحرفية والتي وصل عددها إلى 136 منطقة وزيادة عدد الجمعيات الحرفية بدمشق وريفها وحلب ودرعا وارتفاع عدد الأعضاء إلى 160 الف عضو.

مشددا على أن الحرفيين ورغم كل الاستهداف والإجرام بحقهم ومنشاتهم لم يتخلوا عن دورهم الوطني وبقوا صامدين يساهمون بتامين جزء مهم من مقومات الصمود الوطني واليوم يستعدون لمرحلة إعادة الإعمار وسيكون دورهم فيها كبير ومهم مؤكدا على ضرورة أن ينال القطاع الحرفي خلال الفترة القادمة كل الدعم والرعاية وتامين مستلزمات الإنتاج وإصدار المزيد من القرارات الداعمة .

وأضاف أن جماهير الحرفيين سيقولون كلمته الحرة في الانتخابات وسيعبرون عن ديمقراطيتهم ووعيهم وحسهم الوطني وسيقولون نعم للقائد بشار الأسد الذي أحبه شعبه وبادله الحب والذي حمى سورية في أصعب واعقد الظروف في حرب إرهابية لم يعرف التاريخ البشري لها مثيل من حيث الارهاب وقادها الى بر الامان بفضل حكمته وشجاعته واليوم أصبح رمزا لكل الأحرار والشرفاء والمقاومين في العالم منوها إلى أن سورية بقيادته ستكون الأقوى والمنتصرة دائما .