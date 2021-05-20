السويداء تستكمل تحضيراتها للانتخابات الرئاسية.. ٣٥٦مركز انتخابي و1065 عضو لجنة

السويداء _رفعت الديك

أنهت محافظة السويداء استعداداتها اللازمة للعملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية العربية السورية المقرر إجراؤها في السادس والعشرين من هذا الشهر.

وخلال اجتماع تحضيري للجنة القضائية الفرعية في المحافظة وضباط قوى الأمن الداخلي بين محافظ السويداء همام دبيات أهمية تضافر كافة الجهود للخروج بيوم الاستحقاق الرئاسي كما يليق بأهالي المحافظة الذين يستعدون لممارسة حقهم وواجبهم الدستوري، مشيراً إلى العمل على تأمين سلامة وسير الانتخابات

وأشار المحامي العام إلى أن المحافظة على أتم الجاهزية لتنفيذ يوم الاستحقاق الدستوري موضحاً أن القضاة في كلفة المناطق سيتولون مهامهم في الإشراف على سلامة الانتخابات

أمين عام المحافظة وسيم عز الدين بيّن أن المحافظة استلمت مستلزمات العملية الانتخابية من وزارة الداخلية وتم توضيبها وفق الأصول الناظمة في قانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014، ووضع برنامج لتسليم هذه المستلزمات لمديريات المناطق لتقوم بتسليمها إلى لجان المراكز الانتخابية في الوقت المحدد، واتخذت كل الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار وباء كورونا وتأمين كل المستلزمات الخاصة من معقمات وكمامات ليتم توزيعها على اللجان الانتخابية في المحافظة وذلك بإشراف اللجنة القضائية وسيارات الإسعاف في حال حدوث أي طارئ إضافة لتأمين سيارات لنقل مستلزمات العملية الانتخابية من المناطق إلى المراكز والعودة بها عند الانتهاء من العملية الانتخابية إلى اللجنة القضائية.

وبلغ عدد المراكز الانتخابية في المحافظة 356 مركزاً انتخابياً موزعة على قرى وبلدات ومدن المحافظة

كما تم تشكيل لجان لهذه المراكز الانتخابية حيث بلغ أعضاؤها 1065 عضواً.

وتوزعت المراكز بواقع 92 مركزاً في المدينة ومحيطها إضافة إلى 22 مركزاً انتخابياً في المزرعة و20 مركزاً في المشنف و52 مركزاً في صلخد و29 مركز في شهبا و11 مركزاً في القريا وذيبين 6 مراكز و7 في الغاريا و13 في شقا و15 في الصورة إضافة إلى 13 مركزاً في عريقة