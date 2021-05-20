العاملون بالقطاع الصحي في حمص: التمسّك بسيادة القرار السوري

حمص – سمر محفوض:

تأكيداً لوحدة الشعب السوري في دعمه للاستحقاق الدستوري الرئاسي، يقيم أبناء حمص فعاليات نقابية وشعبية يؤكدون من خلالها أهمية المشاركة بالانتخابات.

الدكتور مسلم الأتاسي مدير صحة حمص أشار إلى أن السوريين سيثبتون في يوم الاستحقاق للعالم قوّتهم وتمسّكهم بحقهم في تقرير مصيرهم عبر انتخاب الرئيس بشار الأسد مقدّمين الدليل القاطع على حالة الديمقراطية والتعافي التي يعيشها البلد.

ريم اليوسف موظفة في مديرية صحة حمص قالت: سننتخب بالدم من يمثلنا لمنصب الرئاسة، في ظل حرب كونية جائرة على بلدنا، ومشاركتنا في الانتخابات عربون وفاء وولاء لشهدائنا ولجرحانا ولكل تضحيات الشعب السوري.

علاء حسين قال: نحن مع سيادة الدستور الذي ننتخب من خلاله ونحن منذ عشر سنوات كتفاً إلى كتف مع جيشنا وقائدنا، ونحن مستمرون في مسيرة الانتصار مؤمنين أن “الأمل بالعمل” ليس شعاراً فقط، بل هو يشكّل خطة عمل مستقبلية لنا جميعاً.

رئيسة التنمية الإدارية والموارد البشرية: سندعم بأعلى طاقة صمام الأمان الوطني الحقيقي لنا بشار الأسد، ولن نسمح لأي قوة في العالم أن تتمكّن من سورية أو أن تتدخل في شؤونها الداخلية.

بينما أكدت سوزان أبو الخير رئيسة شعبة العاملين عدم اهتمامها بتوجيه رسالة للخارج، فصناديق الاقتراع ستقول كلمتها الفصل عبر انتخاب المرشح الذي يمثلها ويجسّد آمال الوطن بشار حافظ الأسد.

سامر رجو رئيس شعبة التأمين الصحي بالمديرية قال: الانتخابات واجب وطني وحق دستوري وسنصوّت لمن نراه مناسباً لقيادة البلاد بحكمة واقتدار وهو بشار الأسد.

سحر حبيب عاملة مقسم بصحة حمص: المشاركة بالانتخاب أمانة ومسؤولية وطنية كبيرة وسننتخب الرئيس القادر على تحقيق طموحات ومصالح الشعب والوطن وهو استحقاق وطني مهم يخصنا نحن السوريين.

خلود غزال قالت: هذا الاستحقاق يأتي تتويجاً لانتصارات جيشنا الباسل على قطعان الإرهابيين وتتويجاً لصمود هذا الشعب في وجه المؤامرات وهو واجب مقدّس نقدمه للبلد والقائد الذي حمانا وعبر بنا إلى شط الأمان.