الوحدة وتشرين يقصّان شريط مشاركاتهما الآسيوية

سيكون ممثّلا كرتنا “الوحدة وتشرين” على موعد يوم غد الجمعة مع انطلاق مبارياتهما ضمن مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي في البحرين والأردن، فعلى ملعب المحرق في العاصمة البحرينية المنامة يلاقي الوحدة نظيره العهد اللبناني حامل اللقب في افتتاح مباريات المجموعة الأولى عند الثامنة وخمس دقائق مساء.

البرتقالي كان قد وصل البحرين يوم الأحد الماضي، ودخل الفريق في فترة حظر صحي للتأكد من سلامة البعثة من فيروس كورونا، قبل أن تبدأ التدريبات بمعدل حصتين يومياً: الأولى في صالة الفندق داخل مقر إقامته، والثانية مسائية في أحد الملاعب التدريبية.

حظوظ الوحدة لخطف النقاط الثلاث تبدو كبيرة رغم قوة المنافس بعد الصفقات القوية التي دعم بها الفريق: الهداف محمود البحر، وصانع الألعاب أحمد أشقر، إضافة للخبرة الكبيرة لمدربه أيمن حكيم الذي استطاع تحسين الصورة العامة، وتحقيق نتائج جيدة في الفترة التي تولى بها المسؤولية.

أما تشرين فيدخل مشاركته القارية بروح معنوية عالية بحثاً عن التأهل لأدوار متقدمة، والبداية ستكون غداً بمواجهة الكويت الكويتي عند الرابعة عصراً، قبل أن يلاقي الفيصلي الأردني يوم الاثنين، ويختتم مبارياته بلقاء فريق شباب الأمعري الفلسطيني يوم الخميس القادم ضمن المجموعة الثالثة.

مدرب الفريق الكابتن ماهر بحري، في تصريح خص به “البعث”، قال: عانينا في اليوم الأول من وصولنا إلى الأردن نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الروح المعنوية عالية لدى الفريق بأكمله، وهناك تصميم وإرادة قوية للفوز بالمباريات الثلاث، والتأهل للأدوار القادمة، مباراتنا الافتتاحية صعبة، حيث نواجه فريق الكويت المتمرّس بالبطولات الآسيوية، وصاحب البطولات، وهو يمتلك محترفين على مستوى عال، درسنا الفريق بشكل جيد، وسنعمل على استغلال نقاط الضعف لديه، وتعطيل مفاتيح لعبه وقوته، فريقنا مكتمل الصفوف، والأمور جيدة، وسنعمل جاهدين لتحقيق نتيجة إيجابية تشرّف الكرة السورية ونادينا، وتكون بداية موفقة لنا.

“البعث“