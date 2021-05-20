“بيت القليح” تودع مشكلات مياه الشرب من بئر بغزارة ٦١م٣/س

طرطوس – وائل علي

دشن وزير الموارد المائية تمام رعد و محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى مشروع مياه بيت القليح في منطقة الشيخ بدر الذي يتضمن تنفيذ بئر ارتوازي بغزارة 61 م٣ / الساعة وبناء محطة ضخ وربطها بالشبكة العامة ومحوري ضخ من الفونت المرن والبولي إينيلين بطول يقارب 7km بكلفة تقارب 700 مليون ليرة سورية.

ويستفيد من المشروع بشكل مباشر عشرة آلاف إنسان في قرى بيت القليح ودرتي والقصيبية بمنطقة الشيخ بدر، إضافة إلى القرى التابعة لمشروع جورة الحصان التي تستفيد من المشروع بشكل غير مباشر، إضافة للقرى المستفيدة من مشروع خط جر القمصية المنفذ عام 2018.

واعتبر نزار جبور مدير عام مياه طرطوس أن المشروع هام وحيوي لأهالي المنطقة لأنه ينهي مشكلة نقص المياه والتي يعود عمرها لعمر هذه القرى، كما أنه سيسهم في استقرار الواقع المائي في هذه المنطقة.

وتفقد رعد واقع محطة ضخ جديتي التي تغذي مدينة طرطوس إلى جانب خط حر السن والتحسينات التي أدت لإلغاء التقنين المائي عن مدينة طرطوس منذ خمس سنوات.

كما اطلع على واقع عمل مشروع ال (٢٢٠٠) المخصص لري الأراضي الزراعية في سهل عكار والحقول و التقى المزارعين والفلاحين الذين تمحورت مطالباتهم حول تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي خاصة السماد ومنح القروض الزراعية الميسرة لشراء الجرارات وغيرها…

وفي مدينة طرطوس تفقد الوزير محطة رفع الغمقة الغربية على كورنيش طرطوس البحري بعد انتهاء عمليات بنائها وتجهيزها وربطها بالشبكة العامة للكهرباء الذي ستنفذه السورية للشبكات، وقد وتم تجريب عمل المحطة للتأكد من سلامتها.

يشار إلى أن محطة الغمقة من دراسة وتنفيذ مؤسسة الإنشاءات العسكرية بطرطوس وإشراف شركة الدراسات الهندسية بطرطوس بمتابعة الشركة العامةللصرف الصحي بطرطوس.

واطلع رعد على محطة ضخ مشوار التي تعاني من مشكلات في خط الضخ بالإسالة المتجه لمحطة معالجة طرطوس المركزية التي تنفذها شركة طهران ميراب الإيرانية شمال طرطوس عند مصب نهر الحصين وسيتم العمل على معالجة وتلافي مشكلات خط الضخ التي عرضت.