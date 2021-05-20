جماهير اللاذقية : الوفاء المطلق للقائد الأسد لأجل المضي في الانتصار والإعمار

اللاذقية – مروان حويجة

أكدت جماهير محافظة اللاذقية أن يوم الاستحقاق الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية موعد كل السوريين المخلصين الأوفياء لسورية الموقف و القرار الوطني الحرّ المستقل و يوم يعلن فيه السوريون أن خيارهم و أملهم القائد الرمز بشار الأسد لترسيخ مقومات الانتصار و الانطلاق في مرحلة الإعمار لتظّل سورية قوية شامخة برايات النصر و صروح البنيان تحت راية و قيادة القائد الرمز بشار الأسد. هذا ما عبّر عنه أبناء اللاذقية في لقاءاتهم مع ” البعث “:

الدكتور بشار صقر – قطاع صحي: السادس و العشرون من أيار يوم الوفاء الشعبي الكبير للوطن و لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد نجدّد فيه بقلوبنا و عيوننا و دمنا الحبّ و الوفاء للقائد الرمز الذي حمى الوطن و بقي صامداُ شامخاً رغم كل التحديات و الضغوطات فكان ربّان السفينة الذي قاد البلاد إلى برّ الانتصار و الأمان ، إننا تبادل الوفاء بالوفاء و العرفان بالجميل لقائدنا الذي سنعلنها بالدم نعم للكبرياء و السيادة و القرار الوطني السيادي المستقل و ألف نعم لمستقبل مشرق لسورية نحو استكمال الانتصار و المضي في مسيرة الإعمار .

نهلة عباد عضو مجلس محافظة اللاذقية : نقول نعم للقائد الرمز بشار الأسد أملنا و خيارنا الأوحد في تجسيد ما نتطلع إليه كسوريين واجهوا أشرس حرب عدوانية غير مسبوقة بأدواتها و أساليبها و تحدياتها و لولا القائد الكبير العظيم الشجاع بشار الأسد لما تحقق الانتصار و لما تجاوزنا الإعصار و هزمنا الأعداء و دحرنا الإرهاب ، فهو القائد الذي تحدّى العالم لأجل وطنه و صبرَ و صمدَ و حقق النصر لشعبه و وطنه و لأجل كل ما قدمه و ناضل و قاوم و صبر و صمد نقول نعم بالدم و الروح للقائد الرمز بشار الأسد .

ساميا جانودي – قطاع مصارف و عمل أهلي : بكل الشرف و الكبرياء و الاعتزاز أفخرُ بأن أجدد الوفاء لرمز الكبرياء و الوفاء القائد الرمز بشار الأسد العهد و أقول نعم للقائد الرمز بشار الأسد لأنه مَثلي الأعلى و الأسمى رمزي و هو خير من يمثلني لأنه رمز الكرامة والثبات والحق وقف مع الشعب صان السيادة و لم ينحنِ إلا لله ، و أعبّر عن إعجابي و تقديري لبرنامج سيادته الأمل بالعمل و طبعاً سيتحقق أملنا بعودة سوريتنا الغالية التي نحب بالعمل بعودة الزراعة والصناعة والانتاج والعلم و سأقول في ٢٦ أيار ألف ألف نعم لرمزنا وقائدنا

المهندس باسم حسن مدير فرع مؤسسة الدواجن في اللاذقية: للقائد الشجاع الحكيم الذي بقي صامداً قوياً راسخاً كالسنديان ، للقائد الذي أثبت أنه الرجل العظيم في زمن عزّ فيه الرجال بصلابته و ثباته و شجاعته و حكمته للقائد الرمز بشار الأسد نجدد عهد الوفاء و الولاء للقائد الذي صنع الانتصار و نتطلع إليه للانطلاق نحو الإعمار نقولها نعم و ألف نعم للقائد الرمز بشار الأسد.

الدكتور مجد أحمد نقول نعم لمن يعمل من أجلنا ولمن صان حقوق شعبنا و لمن يحاول تحقيق السلام و الأمان و الاستقرار فكان الأمين على النهج الوطني و القومي الذي أرساه القائد المؤسس حافظ الأسد ، بفضل قائدنا الرمز بشار الأسد دحرنا الإرهاب و انتصرنا على الأعداء و صنعنا المجد لسورية الشموخ والاباء لأن الحياة لا تقبل الا أصحاب الإرادة القوية و الفعل ومن يبصم فيها و يجسدها السيد الرئيس بشار الأسد عبر حملته الأمل بالعمل و هذا الشعار يعكس تطلعاتنا لمستقبل سورية بعد سنوات الحرب وبنائه واستعادة سبل العيش و إعادة الانتاج والبناء بالعلم والمعرفة و بكل عزيمة و إصرار نقول للعالم أجمع أن الشعب السوري ما زال صامداً ولن يتخلى عن مبادئه و سننتخب أملنا و خيارنا و مستمرين بالنزول للساحات تعبيراً عن الوفاء للقائد الرمز بشار الأسد.

ياسر صبوح مدير دار الأسد للثقافة في اللاذقية : نؤكد العهد للوطن و لقائد الوطن على تجسيد شعار الأمل بالأمل عبر انتخاب و اختيار القائد البشار لأنه رغم كل الجراح و التحديات ظل قوياً شجاعاً صامداً في وجه كل التحديات و إعادة الأمان و الاستقرار إلى سورية بعد أن تمّ دحر الإرهاب و تطهير التراب السوري من دنس الإرهاب

النقابي صبحي بكّو رئيس اللجنة النقابية الصيادين: القائد الرمز بشار الأسد خيارنا الأوحد للمضي قدماً في مسيرة الانتصار و سبيلنا و أملنا للانطلاق في إعادة البناء و الإعمار ، و عندما نعلنها للعالم أجمع في السادس و العشرين من أيار الجاري نعم للقائد الأسد بمداد الدم و نبض الروح و بملء الحناجر و القلوب النابضة بحبّه فإننا نقول نعم لسورية الثوابت الوطنية و دولة المؤسسات القوية .

التربوي حسان صالح: خلال عشر سنوات ماضية واجهنا حرب اقتصاديه جائره فاستطاع بحكمته وجهده وصبره للتخفيف من حدتها وتفريغها من مضمونها وافشالها والعمل على الخروج منها بنصر مؤزر كما الحال في الحرب الكونية التي تعرضت لها سوريه من قبل ٨٣ دوله بالعالم وإرسال الألاف من الإرهابيين ومدهم بالمال والسلاح وبصموده وتصديه وثبات ارادته وجهده وعمله المقام والتحالف مع الأصدقاء انتصرنا بالحرب وحافظ على وحده تراب الوطن لذلك سنقول نعم للقائد بشار حافظ الأسد ونرفع له الرايات ونعلق آمالنا عليه فهو الربان الماهر الذي قاد السفن إلى شط الامان

نورس العلوني عضو لجنة إدارية في قطاع النقل : وفاؤنا مطلق و أزلي للقائد المفدى الذي حمى الوطن و صنع الانتصار القائد الرمز بشار الأسد الذي يأتي يوم ٢٦ أيار لنردّ فيه جزء من الوفاء لقائدنا لأننا نتطلع نحو سورية أقوى و نرى أن القائد الأسد هو الضمانة الوحيدة لسورية القوية بمواقفها و مؤسساتها و بكل مقومات قوتها و شموخها و المضي نحو المستقبل المشرق لسورية الحبيبة الأبية فإن خيارنا الأوحد و الوحيد هو القائد الرمز بشار الأسد