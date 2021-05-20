جمعية القلب الأبيض تكرم جرحى أبطال الجيش

حلب- معن الغادري

تكريساً للقيم الإنسانية والمجتمعية واستكمالاً لمشروعها التشاركي في عملية بناء الوطن، وتزامناً مع الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الرئاسية ودعم ترشح الرفيق الأمين العام للحزب القائد بشار الأسد لمنصب رئيس الجمهورية، أقامت جمعية القلب الأبيض احتفالية مميزة لجرحى أبطال الجيش العربي السوري في المشفى العسكري بحلب.

وشهد الحفل تقديم فقرات فنية معبّرة، إضافة إلى إقامة حفل غنائي أحياه الفنان مصطفى هلال والثنائي جوزيف ونيكول، كما تمّ تكريم /50/ جريحاً من أبطال الجيش بهدايا عينية ومالية.

وأعربت الدكتورة هوري كوشكريان رئيسة مجلس إدارة جمعية القلب الأبيض عن سعادتها الكبيرة وهي تلتقي أبطال الجيش العربي السوري الذين سطروا أروع البطولات دفاعاً عن كرامة وعزة الوطن، مشيرة إلى أن تكريم هؤلاء الأبطال في كل يوم ومناسبة أقل ما يمكن تقديمه تقديراً لبطولاتهم وتضحياتهم العظيمة، وهو واجب وطني وأخلاقي وديني، يجب تكريسه وتعميقه إيماناً منا بقدسية الوطن والإنسان، وعملاً وتعميقاً لقيمنا المجتمعية والتي تقوم على المحبة والتشاركية والتعاون الخلاق في بناء الوطن، لتكريس شعار القائد بشار الأسد (الأمل بالعمل).

من جهتهم عبّر الجرحى المكرمون عن سعادتهم وتقديرهم لهذه المبادرة من الجمعية، مؤكدين أنهم سيستمرون في تأدية واجبهم الوطني، وهم ينتظرون أن يتماثلوا للشفاء ليلتحقوا بوحداتهم العسكرية ومواصلة معركة الشرف والكرامة دفاعاً عن الوطن حتى تطهير كامل ترابه من دنس الإرهاب والغزاة المعتدين.

شارك في حفل التكريم فعاليات حزبية ورسمية وأهلية.