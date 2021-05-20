جينز بتصميم غريب يثير جدلاً

أثار جينز بتصميم غريب للعلامة التجارية الكورية الجنوبية Leje جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. ويظهر في الصور التي نشرت على الصفحة الرسمية للعلامة التجارية بنطلون جينز يبدو للوهلة الأولى أنه تم قصه إلى عدة أجزاء وخياطتها في شكل متعرج.

ووفقا لموقع “أوديتي سنترال” الأمريكي تبلغ تكلفة الجينز نحو 375 دولاراً. واعتبر بعضهم التصميم الغريب غير مريح وانتقدوه، بقولهم: “لقد أحسست بألم في عيوني من هذا الوهم البصري”. وكتب مستخدم آخر: “أعتقد أن هذا التصميم غير مريح بتاتاً”. وعلق آخر: “لن أفهم أبداً مثل هذه الموضة”.

في المقابل عبّر بعضهم الآخر عن إعجابهم بالتصميم وكتبوا: “قد أنفق كل مدخراتي على شراء هذا الجينز”، “هذا التصميم رائع جداً”.