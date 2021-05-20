عروس تطرد صديقتها من حفل زفافها

تحدثت امرأة عن صدمتها من صديقتها العروس، لأنها أخبرتها أنه لن يُسمح لها بحضور حفل زفافها إذا كانت تضع ماكياجاً، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، إذ أوضحت امرأة أنها وصيفة الشرف في حفل زفاف أعز صديقاتها، وتحكي أنها في الفترة التي تسبق حفل الزفاف، اعترفت بأنها كانت تتعب نفسها لضمان سير كل شيء بسلاسة، حتى أنها تأخذ إجازة من العمل لمساعدة صديقتها في التخطيط لكل شيء.

وتوضح وصيفة العروس المصدومة:” أنا محترفة في وضع الماكياج، وأضافت: برأيي وكما أخبرتني صديقتي العروس أنا أكثر جاذبية بشكل ملحوظ مع الماكياج، وبصراحة لا أشعر بالثقة بدونه، لدي أيضاً ندبة على وجهي أخفيها بالماكياج، وأنا غير آمنة للغاية بشأنه”.

كما أوضحت أنه في الماضي، كانت صديقتها العروس قد أدلت بالعديد من التعليقات حول مظهرها وماكياجها للرجال الذين تهتم بهم، وعلى الرغم من أنها اعتذرت عن التعليقات وقالت لي “لقد شعرت بالغيرة فقط لقد حظيت باهتمام الرجال أكثر منها”. وتابعت المرأة: “في صباح يوم الزفاف، استيقظت على رسالة نصية منها تشكرني على كل مساعدتي خلال الأشهر الماضية، وتقول إن لديها طلباً مهماً من أجلي”. فقد طلبت منها العروس عدم وضع أي ماكياج في حفل زفافها، لأنني كما تقول إذا وضعت الماكياج فسوف أخطف منها الأضواء في حفل زفافها وسيكون ذلك غير عادل لأنها تريد أن تشعر بأنها أجمل شخص في الحفل لأنها العروس، وعند رفضي لهذا الطلب فأنا مطرودة من حفل الزفاف”.