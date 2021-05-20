ملحمة “الولادة من النهار إلى النهار” لأوركسترا حلم لطلائع البعث في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

أقام فرع منظمة طلائع البعث في اللاذقية احتفالية غنائية وطنية بحضور الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب وعضوي القيادة المركزية ياسر الشوفي وعمار السباعي، وقدمت فرقة أوركسترا حلم لطلائع البعث الملحمة الوطنية “الولادة من النهار إلى النهار” بقيادة المايسترو غزوان العبدو تضمنت مجموعة من الأغنيات الوطنية عن سورية المجد والبطولة والانتصار في ظل القيادة الحكيمة والشجاعة لقائد الوطن وعبّرت الفقرات عن الإجلال والإكبار لشهداء الوطن ولبواسل الجيش العربي السوري وما سطرّه من معجزات لتبقى سورية شمساً مضيئة بنهارات النصر والمجد والبطولة ومهداً للأبجدية والحضارة والتاريخ والثقافة والمعرفة.

وبيّن الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب التنظيم والتربية وطلائع البعث المركزي أن هذه الملحمة التاريخية الوطنية التي أبدعتها وقدمتها براعم طلائع البعث يستشرفون من خلالها ما يبدعه القائد الرمز بشار الأسد من إشراقات مجد وعطاء ومحبة تضيء كل ربوع الوطن ولفت الشوفي إلى أهمية تجسيد الأمل بالعمل في كل المجالات والإبداعات وأن أول محطة لتجسيد الأمل بالعمل بقول نعم للقائد بشار الأسد، ولفت الشوفي إلى الدور الهام الذي تضطلع به منظمة طلائع البعث بناء وتنشئة أجيال الوطن ولفت إلى الإبداع الطفلي والطليعي في ملحمة أوركسترا حلم لطلائع البعث.